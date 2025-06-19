肯德基全新「明太子無骨脆雞」只賣6周　還吃得到日式炒麵

▲肯德基推出全新期間限定「明太子無骨脆雞」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

肯德基今夏端出全新期間限定「明太子無骨脆雞」，選用日本空運來台明太子醬淋在外酥內嫩的無骨炸雞上，每份還吃得到日式風味炒麵，打造最道地日式美味，6月24日起至8月4日限時6周於全門市開賣。

▲無骨炸雞淋上日本直送明太子醬打造濃郁口感。

▲每份「明太子無骨脆雞」還吃得到日式炒麵。

肯德基這次把有著「居酒屋靈魂」的食材「明太子」變身主角推出全新「明太子無骨脆雞」，嚴選手切無骨雞腿肉為基底，經過獨家醃料醃製後高溫酥炸，外層香酥微辣、內裡鮮嫩多汁，再淋上日本直送的明太子醬，打造滑順濃郁口感，香氣十足，每份「明太子無骨脆雞」更驚喜搭配日式炒麵，單點優惠價149元，另外提供4款套餐組合優惠價204元起。

此外，為歡慶登台40周年，肯德基店內自助點餐機再升級，凡於機台點餐時輸入優惠碼「50466」即可享「明太子無骨脆雞優惠餐」，單點加價4元即送中杯可樂1杯，只要153元就能吃到明太子無骨脆雞1份+中杯可樂。

▲摩斯漢堡推出酸辣南洋風系列新品有「椒麻雞腿堡（左）」、「泰式檸檬魚堡（右）」。

摩斯漢堡全門市則將於6月23日推出酸辣南洋風系列新品，「椒麻雞腿堡」嚴選去骨帶皮雞腿肉以獨特香料醃製，再裹上特製麵衣高溫油炸，搭配新鮮青生菜、番茄，最後佐以使用青花椒、檸檬汁、魚露、辣椒等辛香料製成的「泰式椒麻醬」，每一口都能吃到香麻酸辣感，售價100元。

「泰式檸檬魚堡」使用台灣在地飛虎魚搭配高麗菜絲、青生菜，淋上以魚露、香菜、辣椒、檸檬汁等調製成的「泰式檸檬酸辣醬」，售價100元；「泰式雞肉總匯沙拉」則選用萵苣、高麗菜絲、紫洋蔥絲、番茄等蔬菜，佐青木瓜絲、泰式雞絲，最後淋上和風醬，打造清爽滋味，售價89元。

▲▼還有全新圈圈蝦餅、泰式珍奶。

還有全新點心「圈圈蝦餅」，以月亮蝦餅做為靈感，挑選白蝦及草蝦以黃金比例搭配魚漿製成蝦餅圈，經過油炸後外層酥脆、肉餡彈牙多汁，售價55元，購買套餐則可享50元加購優惠；以及超道地「泰Thai珍珠奶茶」，紅茶融入香滑煉乳熬煮成泰式奶茶，再加入Q彈珍珠，售價80元。