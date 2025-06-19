畢業證書、獲贈iPad放機車踏墊全被偷　屏東小6生哭紅雙眼

▲里港警分局大平派出所所長孫得恩對竊案做說明。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

吳姓網友社團po文，指女兒畢業典禮領到的1台蘋果筆記型電腦（應為iPad）、畢業證書及獎品，放在機車腳踏墊上被偷走，讓女兒眼睛哭得紅腫；轄區的里港警分局獲報已調閱監視器追緝中。

吳姓網友19日po文，「我真的氣到不行了⋯⋯昨晚咱們里港國小畢業典禮！這屆的畢業生每人都有受頒一台蘋果筆記型電腦！結果只怪內人的粗心，為了上樓接女兒回家，先把禮品放在里港國小側門的機車腳踏墊上，就這樣上樓去接女兒下樓！也就這樣蘋果筆記型電腦和畢業證書及獲獎的物品全被偷走了！昨晚看到女兒回到家的眼睛哭得紅腫！也不知道該怎麼去安慰那幼小的心靈！畢業證書可以再向國小申請補發！但她憑著自己的努力所獲得的獎項全化成泡影！不知道往後會不會造成她心裡有陰影！唉！責備自己的老婆就算了！心裡卻痛恨這小偷冷血！一個國小畢業證書呢？還要另申請補發。」

里港警分局表示，6月18日21時許接獲民眾報案，於當日畢業典禮結束後，將一台里港鄉善心企業贈送全鄉國小畢業生的畢業禮物iPad及學校五育獎等禮物置於活動中心外機車腳踏墊上，遭不明人士竊取。警方受理後立即展開調查，刻正積極追查涉案人身分，全力協助失主追回這份代表成長與祝福的畢業禮物。

警方呼籲，勿將貴重物品置於無人看管處所，以防宵小有機可乘。如發現可疑人事物，請即時通報警方，共同守護社區安全。