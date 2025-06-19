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亞馬遜、微軟大裁員！今年已有2萬人因「AI轉型」失業

（圖／達志／美聯社）

▲亞馬遜。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

亞馬遜（Amazon）執行長賈西（Andy Jassy）表示公司將在未來幾年縮減人力，而微軟（Microsoft）據傳正計劃裁員數千人，這2家科技巨頭在宣佈裁員的同時，也正投入數十億美元發展人工智慧。

根據《彭博社》引述匿名消息來源報導，微軟預計將於下個月初宣布裁員，主要針對銷售團隊。微軟拒絕向《雅虎財經》（Yahoo Finance）證實裁員消息，發言人僅表示：「正如公司全年常態，各團隊會持續評估業務優先事項，確保資源配置符合戰略增長機會。」

這項消息發布的前1天，亞馬遜的賈西才剛公開表示人工智慧將導致該公司職位減少。賈西在17日發給員工的備忘錄中寫道：「隨著我們推出更多生成式AI和智能代理，這將改變現有工作模式。未來某些職位所需人力會減少，而其他類型職位則會增加。雖然目前難以精確預測最終淨影響，但在廣泛運用AI提升整體營運效率的情況下，我們預期未來幾年公司總員工人數將會下降。」

賈西透露亞馬遜已「在內部營運中廣泛應用生成式AI」，例如配送系統中的庫存管理與需求預測。這位執行長強調：「AI能讓我們減少機械性工作，更專注於戰略思考如何提升顧客體驗並創造新服務。」不過這番言論隨即引發員工反彈。

值得注意的是，亞馬遜與微軟近年持續斥資數十億美元推進AI發展。財報顯示，由於持續投資AI基礎建設，亞馬遜過去幾年的資本支出始終高於其他科技巨頭，這個趨勢將延續至2025年。亞馬遜預估明年資本支出約達1050億美元，遠超同業水準，其中絕大部分用於雲端部門AWS的AI基礎建設；微軟則計劃在2025年投入800億美元建設AI資料中心。

2家企業近年已多次宣布裁員：微軟在5月發布亮眼財報後仍裁撤3%人力；賈西大力推動AI轉型期間，亞馬遜更在2022至2023年間累計裁員超過27000人。今年5月該公司再裁減100名員工，反映執行長試圖將亞馬遜打造成「全球最大新創公司」，並持續精簡中階管理層的決心。

根據人力資源機構Challenger, Gray & Christmas最新報告，2025年前5個月企業因「技術升級」（如導入AI系統）導致的裁員數已達20000人。高盛（Goldman Sachs）去年報告則預估，生成式AI將使各行業近25%的工作崗位實現自動化。

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