　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局強化戰力！就服人員在職訓練開跑　法規×實務一次補齊

▲台南市勞工局辦理就業服務人員在職訓練，強化第一線服務專業。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理就業服務人員在職訓練，強化第一線服務專業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升整體就業服務品質，台南市勞工局職訓就服中心規劃4場次就業服務人員在職專業訓練，29日於曾文市政願景園區正式登場，首日課程聚焦《就業服務法》及相關子法，透過法規解析結合實務案例，協助第一線同仁掌握最新政策脈動與操作重點，強化服務專業。

勞工局長王鑫基表示，隨著產業結構快速轉型，就業服務已從單一媒合，進化為整合型、多元服務體系。第一線人員不僅需熟悉法規，更要具備職涯輔導、勞動市場分析與跨領域整合能力，才能精準回應求職者需求。

▲台南市勞工局辦理就業服務人員在職訓練，強化第一線服務專業。（記者林東良翻攝，下同）

他指出，今年規劃的4場次訓練課程，依據實務需求設計，內容涵蓋就業市場趨勢、職涯諮商與心理測驗、媒合會談技巧，以及《就業服務法》、《勞動基準法》、勞資爭議處理與《性別平等工作法》等重點領域，協助同仁在媒合、諮詢與資源連結過程中，清楚掌握服務界線，降低爭議風險，同時保障求職民眾權益。

課程也邀請已取得乙級證照的學員分享備考經驗。蘇同學建議，以理解法規為基礎，搭配考古題反覆練習，並善用AI工具建立個人筆記，同時留意新修法與常見錯題，有助於提升學習效率；陳同學則指出，透過在職訓練可深化法規理解，加上講師深入淺出的教學與重點整理，對專業能力提升及證照考試皆有實質助益。

▲台南市勞工局辦理就業服務人員在職訓練，強化第一線服務專業。（記者林東良翻攝，下同）

職訓就服中心主任梁偉玲表示，本次訓練除強化同仁即時應對政策與市場變化能力，也有助於擴大整體服務量能。期盼培養具備「懂市場、會服務、守法遵」的就業服務專業人才，未來也將持續依據第一線需求規劃多元課程，並透過經驗分享機制，讓學習成效在團隊中擴散，全面提升為民服務品質與城市競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓媒心疼！王彥程「像快哭的小鹿」　防禦率2.45卻無勝
季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議
獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴
急尋2球迷！　統一獅前球星：謝謝你們救了我岳父
幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回「3800億+N」爭談判
女警明年結婚！婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮
快訊／前主播薛楷莉　一審遭判1年8月罰10萬
快訊／軍購混戰！副主席中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

華醫醫美新秀亮相！41名學生授服繫巾　帶薪實習直通職場

游顥爭取南投縣30億丹娜絲颱風災修重建經費　1.1億用於水里基礎建設

氣溫飆升防疫升級！　台南市校園登革熱、腸病毒研習開跑備戰

台南市勞工局強化戰力！就服人員在職訓練開跑　法規×實務一次補齊

嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1301選手同場競技

堰塞湖防災演練！台鐵光復站同步配合　籲旅客提前調整行程

建構社區安全網！　關山分局舉辦守望相助隊訓練　

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車　新北境內捷運里程數將突破「百公里」全國第一

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

華醫醫美新秀亮相！41名學生授服繫巾　帶薪實習直通職場

游顥爭取南投縣30億丹娜絲颱風災修重建經費　1.1億用於水里基礎建設

氣溫飆升防疫升級！　台南市校園登革熱、腸病毒研習開跑備戰

台南市勞工局強化戰力！就服人員在職訓練開跑　法規×實務一次補齊

嘉義縣議長盃桌球賽盛大開幕 1301選手同場競技

堰塞湖防災演練！台鐵光復站同步配合　籲旅客提前調整行程

建構社區安全網！　關山分局舉辦守望相助隊訓練　

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車　新北境內捷運里程數將突破「百公里」全國第一

勞動節連假車潮將至　大武警籲專心駕駛勿滑手機

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

國台辦嗆管制高德「反智」　綠打臉：中國可用Google Maps？

高市早苗宣布好消息！　日本船隻「受困波斯灣」終通過荷莫茲

台股4萬點關前震盪　 法人解析後市「2變數」

房產繼承這樣做更安心！永慶房屋提醒關鍵細節、繼承順位

離婚具惠善6年！安宰賢苦笑：我沒辦過婚禮⋯　他秒懂尷尬道歉

《急盜阿嬤團》遭「失控卡車衝撞」4人重傷　緊急停工…監製發聲

家樂福「好運樂天小熊」限量800組開賣　萊爾富日韓甜點39元起

副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

尹男老幫工作人員剝玉米筍　結果順手塞進自己嘴裡XD

地方熱門新聞

海巡攔下毒船！498塊海洛因、399包大麻銷燬４大陸漁民判重刑　

台南外勤記者學會授證登場發揮第四權正向力量

中壢堵車夢魘升級　彭俊豪促速解決

金門男企圖泅泳偷渡竟是離職警察

未依規二段式左轉釀連環撞　屏東市3騎士送醫

國民黨斗六市長初選出爐　黃尤美92.5％高支持率勝出

桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧

捷運三鶯線準備好了！5月報履勘爭取通車

南投縣首辦原民歌唱大賽冠軍獎10萬

首部《日本檢察實務》出版 跨國法制交流再進化

中國海警闖金門海域海巡即時驅離

執行署彰化分署有感服務行動列車前進信義鄉

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

富岡漁民遭魟魚刺傷　海巡即時通報救護送醫

更多熱門

相關新聞

女警快結婚卻遇死劫！婚紗店幫圓夢　親友淚崩

女警快結婚卻遇死劫！婚紗店幫圓夢　親友淚崩

台南市28歲鄭姓女警於28日清晨休假騎車外出時，遭後方20歲戴姓女騎士追撞，隨後人車倒地遭遊覽車輾過，當場死亡。據了解，鄭姓女警和同為警職的男友感情相當好，原本兩人明年就要結婚，如今鄭女突遭死劫，讓親屬都難以接受，鄭女男友的妹妹忍不住在Threads痛喊「把我未來大嫂還來」。有婚紗店老闆娘得知，主動聯絡妹妹，暖心表示願意提供鄭姓女警婚紗，替家屬和死者圓夢。

救了岳父！前統一獅球星急尋「2位善心球迷」

救了岳父！前統一獅球星急尋「2位善心球迷」

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

關鍵字：

台南勞工局就服人員在職訓練開跑

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密簽約轉戰台灣

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面