台南市勞工局強化戰力！就服人員在職訓練開跑　法規×實務一次補齊

▲台南市勞工局辦理就業服務人員在職訓練，強化第一線服務專業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升整體就業服務品質，台南市勞工局職訓就服中心規劃4場次就業服務人員在職專業訓練，29日於曾文市政願景園區正式登場，首日課程聚焦《就業服務法》及相關子法，透過法規解析結合實務案例，協助第一線同仁掌握最新政策脈動與操作重點，強化服務專業。

勞工局長王鑫基表示，隨著產業結構快速轉型，就業服務已從單一媒合，進化為整合型、多元服務體系。第一線人員不僅需熟悉法規，更要具備職涯輔導、勞動市場分析與跨領域整合能力，才能精準回應求職者需求。

他指出，今年規劃的4場次訓練課程，依據實務需求設計，內容涵蓋就業市場趨勢、職涯諮商與心理測驗、媒合會談技巧，以及《就業服務法》、《勞動基準法》、勞資爭議處理與《性別平等工作法》等重點領域，協助同仁在媒合、諮詢與資源連結過程中，清楚掌握服務界線，降低爭議風險，同時保障求職民眾權益。

課程也邀請已取得乙級證照的學員分享備考經驗。蘇同學建議，以理解法規為基礎，搭配考古題反覆練習，並善用AI工具建立個人筆記，同時留意新修法與常見錯題，有助於提升學習效率；陳同學則指出，透過在職訓練可深化法規理解，加上講師深入淺出的教學與重點整理，對專業能力提升及證照考試皆有實質助益。

職訓就服中心主任梁偉玲表示，本次訓練除強化同仁即時應對政策與市場變化能力，也有助於擴大整體服務量能。期盼培養具備「懂市場、會服務、守法遵」的就業服務專業人才，未來也將持續依據第一線需求規劃多元課程，並透過經驗分享機制，讓學習成效在團隊中擴散，全面提升為民服務品質與城市競爭力。