桃園男追撞前車拒下車「發抖無意識」　警破窗查獲喪屍煙彈

▲王男追撞前車拒下車，員警察覺他發抖無意識，破窗救人。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子昨（28）日開車在桃園區復興路追撞前車肇事，巡邏員警查看時察覺王在駕駛座發抖且拒下車，王隨後逐漸失去意識，員警破窗救出王男，還在車內起獲「喪屍煙彈」的二級毒品依托咪酯，隨即進行拘捕，王男坦承用毒後上路，警方偵訊後依違反毒品防制條例、公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲王男涉嫌毒駕肇事，遭警方拘捕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，昨日下午5時58分許，桃園警分局景福派出所員警巡邏時在復興路上發現一輛咖啡色自小客失控追撞前方車輛，立即上前查看，但37歲王姓男子在駕駛座上不斷發抖且拒下車，疑似身體不適。

員警立即呼叫支援，並果斷擊破車窗救出王男，但卻在車內發現二級毒品依托咪酯（喪屍煙彈），王男坦承食用毒品後導致意識不清追撞前車，立即進行壓制逮捕，警方帶回王男偵訊後，依違反毒品防制條例、公共危險等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局呼籲，吸毒或飲酒後駕駛動力車輛，嚴重危害自身及民眾生命安全，桃園警分局為防止危害，保障市民安全，加強酒駕及毒駕稽查取締勤務，本年度已查獲毒駕案件93件，未來將持續加強執法力度，民眾切勿以身試法。