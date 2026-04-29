　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／前主播薛楷莉涉詐男友420萬　一審判1年8月罰10萬

▲▼新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓富商前男友（邱智永）420萬元，雙方今（1日）到台北地院首度對質，薛開完庭挺胸回應，邱用外套蒙住頭臉拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓前男友420萬元，出庭不認罪。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

已轉行擔任護理師的新聞台前主播薛楷莉，被控2022年間騙走當時邱姓男友420萬元，並轉存自己幼女帳戶藏放，涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，薛出庭堅稱戶頭裡的錢是媽媽資助，嗆邱專門欺負單親媽，邱批薛說謊又霸凌，台北地院審結，今（29日）判薛1年8月，併科罰金10萬元，沒收犯罪所得420萬元。可上訴。薛、邱今天都未到庭聆判。

52歲的薛楷莉於2002年任職新聞台主播當紅之際，被爆料刷日本富商信用卡狂買超過百萬名表，還拿現金10萬元日圓，引發敲詐風波，被稱為「削凱子事件」，薛因此離開主播台，2019年考取證照擔任護理師，帶著與前夫所生子女到美國發展。

▲▼新聞台前主播薛楷莉轉行在美國擔任護理師，因涉詐欺前男友420萬元，專程回台到台北地院出庭，堅稱無罪。（圖／翻攝薛楷莉臉書）

▲薛楷莉轉行在美國擔任護理師，每次出庭都須搭機回台。（圖／翻攝薛楷莉臉書）

本案源於2022年1月，薛楷莉經朋友介紹認識邱智永交往、回台在北市大安區同居，得知邱當時和人發生投資糾紛、很怕惹上黑道，薛聲稱昔日在新聞台的賴姓女上司，能找黑幫老大「鐵霸」出面擺平，若拿到黑道「保護股條」，就能取回投資糾紛的1175萬元，但需420萬元打點。

邱同年2月25日上午到銀行提領現金回家，裝袋前特意拍照存證，交給薛當天下午2點多去託人，邱怕出狀況，申請警員護鈔，錢付出去但沒下文，問薛又不斷被冷回應，邱後來直接找薛說的賴姓女上司查證，對方否認收錢喬事，邱確認受騙，憤而提告。

▲▼新聞台前主播薛楷莉轉行在美國擔任護理師，因涉詐欺前男友420萬元，專程回台到台北地院出庭，堅稱無罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲薛楷莉否認提議邱男找黑道喬事，更絕沒經手邱的420萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

薛堅稱臨時幫邱跑腿用背包送東西到某地給某人，邱說不必多問，到了就會有人來認，她覺得背包不重、以為只是文件，後來警員出現，開警車送她到北市民權東路一段與瑞光路口下車，她在紅磚道上未見接頭人，到一旁中天電視大廳避冷風再等半小時，就回家把背包還給邱。

薛聲稱隔年（2023年）9月遭邱家暴，邱說2月25日那天背包裡裝有420萬元現金，她嚇一跳，要邱別亂講，且警員護鈔紀錄寫50萬，跟邱說的金額不一樣，邱報案說用手提帶裝錢，但邱是給她雙肩背包跑腿，她絕無提議找黑道喬事，更沒經手這筆錢，是邱設局陷害。

▲▼新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓富商前男友（邱智永）420萬元，雙方今（1日）到台北地院首度對質，薛開完庭挺胸回應，邱用外套蒙住頭臉拒訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲邱智永每次到台北地院開完庭，都用衣物蒙住頭臉拒訪。（資料照／記者黃哲民攝）

但法院勘驗護鈔警員密錄器影片，認定薛明知當時坐的是護鈔警車，並在車上聯繫邱取得個資幫填護鈔紀錄單，抵達後直接走入電視台大廳、未在紅磚道逗留等候，跟薛說法不同。

薛堅稱無辜，訴苦為本案常請假搭機回台出庭，花費不貲、工作可能不保，還得請人幫顧小孩，她咬牙苦撐，要證明自己清白。對於邱男當庭哽咽述說遭她詐騙，薛翻白眼唸唸有詞，重申遭邱家暴，批邱拖時間折磨她，喊話邱「不要再說謊、不要再欺負單親媽媽」。

檢方指邱當年另給薛80萬元，薛後來分批匯款到幼女帳戶共494萬餘元，總額相仿。薛搬出老母護駕，聲稱母親資助她500萬元，有母女借據為憑，但被發現去年（2025年）2月才簽借據，去年開庭3次，薛都沒提起此事，且無提款金流佐證，公訴檢察官要薛「假的東西就不用拿出來了，不然會多一條罪哦！」

▲▼薛楷莉否認詐騙富商前男友邱男420萬元，21日帶母親到台北地院出庭，想證明帳戶裡的錢，是母親借她的500萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲薛楷莉帶老母出庭宣稱老母資助私房錢500萬元，帳戶裡的錢跟邱男無關。（資料照／記者黃哲民攝）

薛嗆檢察官「注意言行」、「我代表自己清白在講話，你可以欺負單親媽媽是嗎？」聲稱母親賣掉美國房子車子回台養老，拿500萬元私房錢資助她，母親是習慣手邊保留大筆現金的老人家。

檢方指對話紀錄顯示，邱至少2度寫「親愛的，可能420萬，白花了」等語，薛安慰「親愛的，訴訟還沒開打，很多事情難預料」，若薛不知情也沒經手，怎沒反問邱「你在說什麼？」被邱質問是否託賴姓女上司找黑道喬事，薛沒否認，而是答稱「嗯，我是透過她，但是是其他人處理」。

邱否認對薛家暴，自稱「我若家暴，她會繼續住我家？」反而是他遭薛欺壓、霸凌太久，還被騙走420萬元，邱說到哽咽。邱每次開完庭，都用衣物蓋頭蓋臉不敢吭聲，相較於薛動輒大嗓門開罵，邱彷彿才是被告。

薛嗆邱「不知廉恥」，翻舊帳2人「發生關係後，什麼都沒了」，不帶她見家人，還私下跟前女友往來，她罵邱「不要演戲」、「我有證據，你小心說話」、「是你在打迷糊仗」，並解釋和邱的對話紀錄「只是安慰他，不然我要怎麼辦」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
季麟連嗆開除韓國瑜　深藍黨員怒衝國民黨抗議
獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴
急尋2球迷！　統一獅前球星：謝謝你們救了我岳父
幕後／鄭麗文訪美規格遭壓低　軍購拉回「3800億+N」爭談判
女警明年結婚！婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮
快訊／前主播薛楷莉　一審遭判1年8月罰10萬
快訊／軍購混戰！副主席中常會怒喊開除韓國瑜　鄭麗文傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

太菜GG！車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

菸蒂丟垃圾桶釀3店燒光　輪胎行老闆喊「不可能是我」鳥瞰圖打臉

獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴拒認罪

贈iPhone16騙投資！詐團女首腦赴柬埔寨取經　吸金5千萬21人受害

挨告遷怒賴清德！台東男PO文「要命索千兆」...37mins後被捕

女警明年結婚卻遇死劫！暖心婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮

快訊／前主播薛楷莉涉詐男友420萬　一審判1年8月罰10萬

女警挨撞視角曝光！女大生「0煞車猛撞」…她騰空揮舞雙手遭輾斃

桃園男追撞前車拒下車「發抖無意識」　警破窗查獲喪屍煙彈

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

太菜GG！車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

菸蒂丟垃圾桶釀3店燒光　輪胎行老闆喊「不可能是我」鳥瞰圖打臉

獨／主打高錄取率出事！知名高點涉盜用題庫　名師遭起訴拒認罪

贈iPhone16騙投資！詐團女首腦赴柬埔寨取經　吸金5千萬21人受害

挨告遷怒賴清德！台東男PO文「要命索千兆」...37mins後被捕

女警明年結婚卻遇死劫！暖心婚紗店幫圓夢　親友淚崩：婚紗很漂亮

快訊／前主播薛楷莉涉詐男友420萬　一審判1年8月罰10萬

女警挨撞視角曝光！女大生「0煞車猛撞」…她騰空揮舞雙手遭輾斃

桃園男追撞前車拒下車「發抖無意識」　警破窗查獲喪屍煙彈

離婚具惠善6年！安宰賢苦笑：我沒辦過婚禮⋯　他秒懂尷尬道歉

《急盜阿嬤團》遭「失控卡車衝撞」4人重傷　緊急停工…監製發聲

家樂福「好運樂天小熊」限量800組開賣　萊爾富日韓甜點39元起

副主席季麟連嗆開除韓國瑜引眾怒　國民黨切割：他不代表黨中央

討1500元債奪命！34歲男遭刺頸慘死　老父悲慟認屍：外宿竟沒命

報稅季來了！　賴清德列5大減稅措施：將經濟成果回饋社會

只說川普想聽的？美媒：范斯憂五角大廈「隱匿軍情」　恐波及台灣

《食尚》阿諾認了「在想辦法增加收入」！扛房貸：生活不是夢想中的樣子

babyMINT合體師姐陳泳希！　嗨跳電子花車「激辣畫面」曝光

華醫醫美新秀亮相！41名學生授服繫巾　帶薪實習直通職場

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

社會熱門新聞

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

4歲兒開窗墜樓亡　新北夫婦相擁痛哭

女警男友、父母招魂…兄拿衣物悲喊：回家！擲2輪才獲允杯

女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警回應了

更多熱門

相關新聞

北市翁花80萬購買顧筋骨中藥　臨櫃質借遭攔阻

北市翁花80萬購買顧筋骨中藥　臨櫃質借遭攔阻

3月17日11時許，一名男子疑似遭詐騙，跑到北市松山區南京東路五段新光人壽保險服務中心，打算以質借名下儲蓄險方式籌錢購買中藥，辦事人員擔心男子被騙無奈報警求助，警員到場發現劉男（72歲）因接觸網路醫療廣告，心急籌措新臺幣80萬元購買來路不明藥品，所幸經在場警員勸阻成功。

108kg男揍飛護理師還罵髒話　判刑6月

108kg男揍飛護理師還罵髒話　判刑6月

洗錢54億！台中水房遭破獲9人收押

洗錢54億！台中水房遭破獲9人收押

盜親友帳號騙下載app！「投資虛幣」騙走1580萬　10人落網

盜親友帳號騙下載app！「投資虛幣」騙走1580萬　10人落網

即／曾行賄扁嫂　力麗總裁與長子遭移送

即／曾行賄扁嫂　力麗總裁與長子遭移送

關鍵字：

主播削凱子護理師詐騙喬事新聞台洗錢

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

報稅有感！「替家人申請1福利」今年可退稅

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

28歲女警遭輾斃！女騎士、遊覽車司機獲請回..

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

貢「ㄨㄢˊ」怎麼寫？正解曝光眾人驚：什麼時候改的

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

女警遭輾斃…男友心碎發聲了！悲曝肇事女騎士：沒一句道歉

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

韓籍啦啦隊+1！起亞虎女神爆祕密簽約轉戰台灣

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面