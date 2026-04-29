快訊／前主播薛楷莉涉詐男友420萬　一審判1年8月罰10萬

▲新聞台前主播薛楷莉涉詐騙邱姓前男友420萬元，出庭不認罪。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

已轉行擔任護理師的新聞台前主播薛楷莉，被控2022年間騙走當時邱姓男友420萬元，並轉存自己幼女帳戶藏放，涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，薛出庭堅稱戶頭裡的錢是媽媽資助，嗆邱專門欺負單親媽，邱批薛說謊又霸凌，台北地院審結，今（29日）判薛1年8月，併科罰金10萬元，沒收犯罪所得420萬元。可上訴。薛、邱今天都未到庭聆判。

52歲的薛楷莉於2002年任職新聞台主播當紅之際，被爆料刷日本富商信用卡狂買超過百萬名表，還拿現金10萬元日圓，引發敲詐風波，被稱為「削凱子事件」，薛因此離開主播台，2019年考取證照擔任護理師，帶著與前夫所生子女到美國發展。

▲薛楷莉轉行在美國擔任護理師，每次出庭都須搭機回台。（圖／翻攝薛楷莉臉書）

本案源於2022年1月，薛楷莉經朋友介紹認識邱智永交往、回台在北市大安區同居，得知邱當時和人發生投資糾紛、很怕惹上黑道，薛聲稱昔日在新聞台的賴姓女上司，能找黑幫老大「鐵霸」出面擺平，若拿到黑道「保護股條」，就能取回投資糾紛的1175萬元，但需420萬元打點。

邱同年2月25日上午到銀行提領現金回家，裝袋前特意拍照存證，交給薛當天下午2點多去託人，邱怕出狀況，申請警員護鈔，錢付出去但沒下文，問薛又不斷被冷回應，邱後來直接找薛說的賴姓女上司查證，對方否認收錢喬事，邱確認受騙，憤而提告。

▲薛楷莉否認提議邱男找黑道喬事，更絕沒經手邱的420萬元。（資料照／記者黃哲民攝）

薛堅稱臨時幫邱跑腿用背包送東西到某地給某人，邱說不必多問，到了就會有人來認，她覺得背包不重、以為只是文件，後來警員出現，開警車送她到北市民權東路一段與瑞光路口下車，她在紅磚道上未見接頭人，到一旁中天電視大廳避冷風再等半小時，就回家把背包還給邱。

薛聲稱隔年（2023年）9月遭邱家暴，邱說2月25日那天背包裡裝有420萬元現金，她嚇一跳，要邱別亂講，且警員護鈔紀錄寫50萬，跟邱說的金額不一樣，邱報案說用手提帶裝錢，但邱是給她雙肩背包跑腿，她絕無提議找黑道喬事，更沒經手這筆錢，是邱設局陷害。

▲邱智永每次到台北地院開完庭，都用衣物蒙住頭臉拒訪。（資料照／記者黃哲民攝）

但法院勘驗護鈔警員密錄器影片，認定薛明知當時坐的是護鈔警車，並在車上聯繫邱取得個資幫填護鈔紀錄單，抵達後直接走入電視台大廳、未在紅磚道逗留等候，跟薛說法不同。

薛堅稱無辜，訴苦為本案常請假搭機回台出庭，花費不貲、工作可能不保，還得請人幫顧小孩，她咬牙苦撐，要證明自己清白。對於邱男當庭哽咽述說遭她詐騙，薛翻白眼唸唸有詞，重申遭邱家暴，批邱拖時間折磨她，喊話邱「不要再說謊、不要再欺負單親媽媽」。

檢方指邱當年另給薛80萬元，薛後來分批匯款到幼女帳戶共494萬餘元，總額相仿。薛搬出老母護駕，聲稱母親資助她500萬元，有母女借據為憑，但被發現去年（2025年）2月才簽借據，去年開庭3次，薛都沒提起此事，且無提款金流佐證，公訴檢察官要薛「假的東西就不用拿出來了，不然會多一條罪哦！」

▲薛楷莉帶老母出庭宣稱老母資助私房錢500萬元，帳戶裡的錢跟邱男無關。（資料照／記者黃哲民攝）

薛嗆檢察官「注意言行」、「我代表自己清白在講話，你可以欺負單親媽媽是嗎？」聲稱母親賣掉美國房子車子回台養老，拿500萬元私房錢資助她，母親是習慣手邊保留大筆現金的老人家。

檢方指對話紀錄顯示，邱至少2度寫「親愛的，可能420萬，白花了」等語，薛安慰「親愛的，訴訟還沒開打，很多事情難預料」，若薛不知情也沒經手，怎沒反問邱「你在說什麼？」被邱質問是否託賴姓女上司找黑道喬事，薛沒否認，而是答稱「嗯，我是透過她，但是是其他人處理」。

邱否認對薛家暴，自稱「我若家暴，她會繼續住我家？」反而是他遭薛欺壓、霸凌太久，還被騙走420萬元，邱說到哽咽。邱每次開完庭，都用衣物蓋頭蓋臉不敢吭聲，相較於薛動輒大嗓門開罵，邱彷彿才是被告。

薛嗆邱「不知廉恥」，翻舊帳2人「發生關係後，什麼都沒了」，不帶她見家人，還私下跟前女友往來，她罵邱「不要演戲」、「我有證據，你小心說話」、「是你在打迷糊仗」，並解釋和邱的對話紀錄「只是安慰他，不然我要怎麼辦」。