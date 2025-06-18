快訊／台74線北屯段3車追撞　小貨車駕駛被救出送醫不治

▲台74線發生3車追撞意外，1人命危送醫搶救後不治。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台74線24.8公里處北屯路段，今天下午3點24分發生3輛貨車追撞事故，其中最後方的36歲李姓貨車男駕駛，受困車內沒有生命跡象，經救護人員以高救術搶救脫困送往中國附醫急救，但仍宣告不治。

警消下午獲報台74線24.8公里處外側車道有3輛小貨車追撞，第1輛洪姓貨車駕駛（男，54歲）未受傷，第2輛貨車上的29歲陳姓駕駛及32歲黃姓乘客（均男性）輕傷，全案正由員警處理中。