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獨／高雄柴山林道重摔！4人聯手CPR救不回　全地型登山車曝光

▲▼柴山摔車 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲呂男騎專業登山車在柴山發生摔車意外。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區壽山長春園今(31)日上午7時許發生一起意外，40歲呂姓男子疑似騎單車挑戰林道發生意外，倒臥長壽園附近林道失去呼吸心跳，救護人員給予急救處置後送醫，惟因傷勢過重搶救後仍於上午9時許不治，而呂男騎的單車也曝光，是專業的HAMMER的全地型登山車（All Mountain、AM），要價十萬元左右。

據目擊的山友指出，呂男倒下的當下並無其他車友在旁邊，而是路過的騎友發現呂男倒在路旁，登山車則摔進一旁山溝，於是趕緊通報警、消救人，現場也有4位山友輪流接力為他做心肺復甦（CPR），再讓消防救護人員接手，可惜仍搶救無效。

▲▼高雄市壽山今(31)日發生一起單車意外事故 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市壽山今(31)日發生一起單車意外事故 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，呂男騎的登山車是是HAMMER專業級的全地型登山車（AM），可見他應該是登山車的老手，而全地型登山車比一般登山越野車（XC）車重很多，重量一般在14公斤到16公斤之間，擁有更長的避震系統，通常是使用120-160mm前叉，中高階車種還可以調節避震，這種全地型登山車可上山下山，深受車友喜好。

呂男騎的長壽園路線則是柴山的熱門路線，有明顯路徑，難度中等，但究竟呂男是騎乘不慎發生意外，還是身體出狀況才摔車，有待檢警驗屍釐清。

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