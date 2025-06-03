台南化妝品銷售員對撞居服員！3人卡車內慘死　都不是當地人

▲台南後壁南80線2日晚間發生兩車對撞車禍，現場車體嚴重毀損，釀3死悲劇。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南後壁區南80線2日深夜發生重大車禍！57歲陳姓女子駕車沿線行駛，與對向63歲全姓女子所駕小客車對撞，兩車駕駛當場無生命跡象，另全女車上1名63歲楊姓男乘客送醫搶救仍傷重不治，事故共釀3死，詳細肇因正由白河分局警方調查釐清中。

白河警分局副分局長廖進添指出，車禍發生於6月2日深夜10時5分，地點為台南市後壁區竹新里南80線1.6公里處，陳女當時駕駛自小客車由西向東行駛，與全女所駕自小客車迎面衝撞，現場車體嚴重毀損，警消到場搶救車上3人脫困，確認2名女駕駛及乘客均無生命跡象，隨即將傷者分送柳營奇美醫院、嘉義長庚醫院、衛福部新營醫院搶救，但3人傷重搶無效宣告不治。

據了解，肇事57歲陳姓女子為化妝品銷售員，為南投人，駕駛休旅車；63歲全女為嘉義水上鄉人，職業為居家照顧服務員，駕駛的是日產小客車，車上63歲楊姓友人則住在台南鹽水，全案將待死者家屬到分局協助調查後，報請檢察官指揮偵辦及相驗，檢警將進一步釐清事故發生經過與責任歸屬。事發時當地天雨路滑，是否與車禍有關，有待檢警進一步釐清。