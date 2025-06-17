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國際獅子會世界總會長拜會300 B3區　肯定展現「We Serve」正能量

▲國際獅子會世界總會長拜會300 B3區　

▲國際獅子會世界總會長出席300 B3區活動，獅友們以熱力四射的森巴舞相迎。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

來自巴西的國際獅子會世界總會會長法布雷西奧．奧利維拉（Fabrcio Oliveira）偕其夫人，首度抵台進行為期6天5夜的亞太巡訪，17日由國際理事陳峰基、300 B3區總監周矢綾等獅友陪同，出席於八德區來福星餐廳舉行的桃園市鳳凰獅子會第37、38屆會長交接典禮，受到獅友們以熱力四射的森巴舞相迎。

300 B3區總監周矢綾表示，國際獅子會世界總會會長法布雷西奧．奧利維拉
此行偕其夫人來台，是受到台灣18個區的國際獅子會總監邀請，第一次到台灣，進行訪問並宣導國際總會的年度重要任務，以及了解台灣獅友們的社會服務的成果。

▲國際獅子會世界總會長拜會300 B3區　

▲國際獅子會世界總會長(右二)頒發百萬鑽石獎章給300 B3區總監周矢綾(右一) 。（圖／記者楊淑媛攝）

而世界總會會長此行宣導國際總會的3件年度重要任務，周矢綾說，分別有：第一：台灣獅友們在推動如賑災、植樹等社會服務，有需要LCIF(國際基金會)基金幫忙，請跟LCIF提出申請。

▲國際獅子會世界總會長拜會300 B3區　

▲國際獅子會世界總會長肯定300 B3區展現「We Serve」正能量。（圖／記者楊淑媛攝）

第二件事則希望台灣的各獅子會，能爭取更多民眾加入獅子會，期更多獅友參與社會服務，讓社會更和諧。第三件事是世界總會有感近年來，全球人類受到心理疾病的困擾，日益嚴重，世界總會將投入更多經費，協助各國的獅友進行心理健康的預防和推動工作。

▲國際獅子會世界總會長拜會300 B3區　

▲周矢綾(左二)說，國際獅子會是世界上最大的人道主義組織，全球會員為200多個國家的社區提供服務。（圖／300 B3區提供）

另外，獅子會世界總會會長法布雷西奧．奧利維拉也在會中，頒發百萬鑽石獎章給300 B3區總監周矢綾，以及國際總會長獎章、領導獎章給秘書長李添丁等多名獅友，肯定長年投入公益服務。

周矢綾說，法布雷西奧．奧利維拉總會長，自1985年加入獅子會至今近40年，歷任分會會長、地區幹部、國際理事等要職，其在視力保健、兒童癌症、飢餓援助等多項國際計畫上均有卓越貢獻，深受全球獅友敬仰。

▲國際獅子會世界總會長拜會300 B3區　

▲受到台灣18個區的獅子會總監邀請，世界總會會長法布雷西奧．奧利維拉偕夫人首次來台訪問。（圖／300 B3區提供）

此次來台，特別關心台灣的醫療服務推動與地震災區援助進度，並讚揚300 B3區於「健康服務」、「青少年關懷」、「災害應變」等面向的創新社會服務，展現了獅子會「We Serve」精神的最佳典範。

桃園市鳳凰獅子會由黃簡美桂創會，第37、38屆會長分別為陳淑芬、陳玉麗，今年新增會員14人，現有會員56人，今日交接典禮，締盟姐妹會的香港和台中大甲鳳凰獅子會會長傅喬、蕭雪鳳會長亦率獅友出席，場面熱絡。

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