南投家扶獲贈愛心專車信義號、竹山號　社工為扶助家庭傳愛添利器

▲南投縣長許淑華攜手皇穹陵紀念花園、國際獅子會300D-1區，捐贈2輛服務專車予南投家扶中心。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

家扶兒「小方」家住遙遠的信義鄉山區，父母親因身心障礙、低學歷、偏鄉而工作機會受限，仍努力投入農務工作撫養6個孩子長大，即使曾因家庭照顧、經濟壓力導致身心俱疲、一蹶不振，所幸家扶社工不辭單趟車程60分鐘的遠途，多次驅車翻山越嶺前往家訪關心，並透過家扶多元方案支持，輔導小方父母重新步入生活軌道。

為讓專業社工可安全地前往信義鄉及竹山、鹿谷等偏遠地區，提供專業的例行家庭訪視、心理支持輔導，輸送各界善心捐贈物資，南投縣長許淑華轉介皇穹陵紀念花園、國際獅子會300D-1區總監施進興暨全體會長、彰化縣成功國際獅子會，聯合捐贈2輛服務專車「信義號」和「竹山號」給予南投家扶，今天舉辦捐贈儀式。

南投家扶中心主任李雅婷指出，目前南投家扶共陪伴1700多戶家庭及2800多位兒少：專業社工日常除了例行的家庭訪視，另有根據各地需求推動在地化的團體及方案，如信義鄉社區親職團體、北中寮社區工作站及竹山家長紓壓支持團體；如今獲贈2輛愛心專車、得以汰換老舊車輛，國際獅子會獅友還於活動現場加碼捐贈現金9萬元善款，李雅婷都表達感謝。

此外，台灣食物銀行聯合會協助近300個社福組織，投入區域性的營養服務模式，在，將「信義號」和「竹山號」投入信義鄉的信義、豐丘、羅娜、同富等偏鄉小學服務時，也執行解決食物不足及營養缺口的食物補助方案，更於方案中加入食物教育的概念，達成聯合國永續發展目標中SDGs2「消除飢餓」及SDGs4「教育」的目標。

南投家扶主委陳學堂代表扶助家庭至上萬分的謝意，承諾南投家扶社工將駕駛這兩台專車，「持續締造幸福、驅動未來」，用專業的工作方法與溫暖的支持力量，陪伴更多偏鄉的扶助家庭，將更多善心捐贈的物資及幸福，更即時傳送到扶助家庭手中。