鄭文燦涉貪案下午再開庭　華亞二期開發會議記錄成攻防焦點

▲桃園地院將於今天下午開庭勘驗前桃園市長鄭文燦於2017年1月6日在市府召開華亞二期開發會議紀錄，圖為鄭文燦上次5月22日開庭前步入法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內涉嫌收賄案，桃園地院今（17）日下午將第六度開庭，院檢辯三方將勘驗2017年1月6日於市府召開「華亞科技園區二期開發相關事宜研商會議」之內容，由於前次開庭，律師質疑檢方刻意將會議內容誤導成密室會議，雙方為此互不相讓，最後還是審判長孫立婷出面扮和事佬，建議雙方可在言詞辯論庭時再提出討論，預料今天下午會議仍是檢辯相互針對會議內容進行攻防戰。

鄭文燦上次開庭，檢辯雙方聚焦於2016年12月13日林口工五工業區擴大案會議紀錄，審判長孫立庭針對檢方起訴鄭涉嫌違背職務收賄500萬元進行譯文與內容錄音勘驗，但辯方律師質疑，會議中鄭文燦明確依照規定呈報行政院辦理，過程中並無違法指示，或給予廖俊松父子希望解套等，但檢方卻刻意誤導成密室會議，抹去市府多位公務人員出席發言紀錄，令人遺憾。

檢方則回嗆，公務員不能拿錢辦事，起訴明確以鄭為不違背職務收賄罪嫌，檢辯雙方對會議紀錄內容進行攻防互不相讓，審判長最後建議雙方可在言詞辯論庭時再提出討論，並希望檢辯可針對聚焦於聲請調查證據內容進行攻防。

桃院地今天下午則開庭勘驗2017年「華亞二期開發相關事宜研商會議」，會議參與單位包括市府經發局、都發局、地政局等局處，會中討論希望以自辦市地重劃方式開發，此次會議預料檢辯雙方對於勘驗內容會於不同解讀，簡便將再次啟動攻防戰術。