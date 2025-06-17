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社會 社會焦點 保障人權

泰山男為搶監護權失控　持刀挾持妻小、大姨子！警談判救出4人

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區17日上午一名32歲的葉姓男子疑因與妻子為小孩監護權問題爭吵，情緒失控下竟持刀將妻子、妻姊及2名年幼子共4人反鎖屋內，妻子趁隙報案。林口警分局獲報到場，葉男揚言警方若破門將持刀殺害家人後自盡，警方歷經1個多小時的勸說，葉男終於自行開門，4名人質平安脫困，無人受傷。警方將葉男帶回偵訊，依家暴、妨害自由及恐嚇等罪嫌移送法辦，同時協助被害人申請緊急保護令。

▲▼泰山所長及消防分隊到場對葉男勸說，警方查扣葉男犯罪用的3把刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼泰山所長及消防分隊到場對葉男勸說 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，今上午9時許，泰山分駐所接獲林姓女子報案，指稱泰山區信華六街一處民宅，因為與擔任導遊的葉姓丈夫要離婚，2人為了1歲及4歲幼子監護權，16日晚間大吵一架，林女的姊姊一早就到住家幫忙照顧2小孩，沒想到林、葉2人又起衝突，葉男竟持刀挾持妻子、妻姊及2幼兒。

林姓妻子趁隙打電話報警，林口分局獲報不敢大意，立即通報轄區泰山派出所、分局偵查隊及消防分隊趕往現場。警方到場後發現，葉男情緒失控，竟持菜刀、水果刀及小刀，將妻子、妻子的姊姊以及2名年幼的子女，共4人控制在屋內並將門反鎖。葉男更向屋外叫囂，聲稱如果警方破門進入，他將殺害家人後再自盡。

▲▼泰山所長及消防分隊到場對葉男勸說，警方查扣葉男犯罪用的3把刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

泰山分駐所所長與偵查隊長在場持續對葉男進行溫情勸說與心理喊話。透過耐心的溝通與談判，軟化葉男原本激動的情緒。經過約1個多小時的努力，上午11時許，葉男終於自行打開大門。警方同仁見狀，立即衝入屋內控制住葉男，並迅速將屋內的妻子、妻姊和2名幼兒帶出，所幸這起挾持事件最終和平落幕，現場無人受傷。

警方隨後將葉男及受害家人帶回派出所釐清案情。全案訊問後，葉男依家庭暴力、妨害自由及恐嚇等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。此外，警方協助林女申請家庭暴力緊急保護令，並通報社會局列為高風險與脆弱家庭，加強關注與監控。

▼警方查扣葉男犯罪用的3把刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼泰山所長及消防分隊到場對葉男勸說，警方查扣葉男犯罪用的3把刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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