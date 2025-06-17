荷姆茲海峽驚傳船舶起火！　NASA熱點圖曝「海上3個紅點」

▲ 荷姆茲海峽疑似有船隻起火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東緊張高漲之際，網路流傳的畫面顯示荷姆茲海峽疑似有3艘船隻起火。英國海事安全公司Ambrey稍早證實，已獲悉在阿聯酋豪爾費坎（Khor Fakkan）以東22海浬處發生一起事故，國際油價也出現上揚。

綜合《路透》及《天空新聞》等外媒，美國太空總署（NASA）旗下「資源管理火災資訊系統」（FIRMS）地圖顯示阿曼灣出現3個紅色熱點，網路流傳的畫面似乎也顯示海上有船隻起火，但仍有待官方證實。

▲ 阿曼灣上出現3個熱點。（圖／翻攝自NASA FIRMS）

事發地點位於阿拉伯聯合大公國海岸靠近富查伊拉港（Fujairah）的豪爾費坎（Khor Fakkan）停泊區，令外界憂心2019年的事件重演。當年多起針對油輪的攻擊被歸咎於伊朗，而當時正值川普對伊朗實施「極限施壓」政策。

荷姆茲海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球最重要能源運輸通道之一，連接波斯灣、阿曼灣及阿拉伯海。數據顯示，自2022年起至今年5月，每日約有1780萬至2080萬桶原油、凝析油及成品油通過該海峽，佔全球石油總消費量的1/5。

目前尚無法確定船隻起火確切原因，但其中一艘可能是原油運輸船「ADALYNN」。隨著以伊互轟邁入第5天，外界憂心伊朗可能藉由干擾海上運輸向西方施壓。