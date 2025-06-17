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降「榴槤雨」！蝴蝶颱風狂掃三亞　農民哀嘆：吹倒千棵5年樹

▲▼蝴蝶颱風狂掃三亞。（圖／翻攝自微博）

▲朱先生種植的榴槤落滿地。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

海南三亞近日遭到颱風「蝴蝶」肆虐，導致多處農田損失不少。一名榴槤農朱先生表示，颱風導致自己栽種5年多的榴槤樹，倒了上千棵，榴槤落滿地，因沒買保險，全都要靠自救。

綜合陸媒報導，朱先生表示，自己主要種植的是貓山王、黑刺和金枕，目前黑刺售價約在300元一斤（人民幣），「自己嫌保險太貴就沒買，現在把這些倒下的樹再扶起來，後期應該可以挽救99%。」

▲▼多棵榴槤樹被吹倒。（圖／翻攝自微博）

▲▼多棵榴槤樹被吹倒。（圖／翻攝自微博）

▲▼蝴蝶颱風狂掃三亞。（圖／翻攝自微博）

2025年第1號颱風「蝴蝶」是西北太平洋及南海區域生成的初颱風，具有生成晚、路徑複雜、降水強度大的特性。該颱風於6月11日在南海中西部生成，先後兩度登陸中國海南及廣東沿海，帶來持續強降雨及次生災害，造成較大影響。

中國中央氣象台消息指出，蝴蝶颱風於13日23時以強烈熱帶風暴級（11級，30公尺／秒），登陸海南東方市沿海；14日12時30分以強烈熱帶風暴級（11級，30公尺／秒），再次登陸廣東雷州紀家鎮沿海。

消息還指出，三亞、保亭等地，累計降雨量達550至665毫米，最大單日降雨量超400毫米。三亞多棵榴槤樹被吹倒，直接經濟損失超千萬元；部分水產養殖設施受損。

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