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站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路　誇張行徑最高罰15萬

記者賴文萱／高雄報導

高雄許多民眾直擊一名男子在路上沒戴安全帽又放開雙手「站立騎車」、蛇行、闖紅燈等各種危險行為，直呼「在高雄每一天都可以遇到神奇的人！」對此，高雄市警方表示，該車違規行為總計最高可處罰15萬5千元，後續將通知駕駛到案說明，以公共危險罪函送法辦。

▲▼站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路　誇張行徑最高罰15萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲站立放雙手蛇行，高雄猴騎車亂竄鬧區馬路。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路　誇張行徑最高罰15萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄猴騎車亂竄鬧區馬路，誇張行徑最高罰15萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據民眾拍下的畫面可見，一名男子在馬路上危險駕駛，路過包含鹽埕區五福四路、鼓山區蓮海路及苓雅區三多二路等區域，除了沒戴安全帽外，一路放空雙手騎車、蛇行、闖紅燈、跨越雙黃線等，行徑相當誇張。畫面曝光後，有更多民眾分享在別處也有遇到該名騎士，直言「在高雄每一天都可以遇到神奇的人！」

高雄市警局交通大隊指出，本案檢視民眾上傳影像，該車有違規跨越雙黃線2次、闖紅燈1次、未戴安全帽4次、危險駕車4次等違規行為，可分別依道路交通管理處罰條例處罰，總計最高可處罰15萬5000元。後續將請轄區分局沿線調閱監視器釐清所有違規行為，一併開罰，並通知駕駛人到案說明，以公共危險罪函送法辦。

▲▼站立放雙手蛇行！高雄猴騎車亂竄鬧區馬路　誇張行徑最高罰15萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄猴騎車亂竄鬧區馬路，誇張行徑最高罰15萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

危險駕車行為違反包含道交條例第45條1項3款「不依規定駛入來車道」處600元以上1800元以下罰鍰；第53條1項「汽車駕駛人行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」，處1800元以上5400元以下罰鍰；第31條1項6款「機車駕駛人未依規定戴安全帽者」，處駕駛人500元罰鍰。

另外還有第43條1項1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，處新臺幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，吊扣該汽車牌照6個月。

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