樂天女孩自曝被騙200萬　群組顯示4字讓她崩潰

記者葉國吏／綜合報導

樂天女孩筠熹在節目自曝被騙200萬元，令現場觀眾驚訝不已。

筠熹在節目《女王大人》中坦言自己在理財方面曾繳過不少「血淚學費」，她形容自己容易相信他人，年輕時就曾遭遇「解除分期付款」詐騙，損失6萬元。此外，定期定額投資也曾讓她賠掉50%到60%以上的資金。然而，近期的一次投資失誤，更讓她付出沉重代價。

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▲筠熹（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

她透露自己因渴望快速致富，加入了一個通訊軟體Telegram上的投資群組。該群組號稱能教導操作技巧，並保證高達50%以上的獲利。她表示，因為身邊有朋友從事操盤手工作，而這類職業通常要求操作資金達800萬元以上，她誤以為群組所提的「200萬集資操作」是合理的，因此放下戒心。

筠熹分享，群組中的「老師」曾推薦投資港股，起初操作順利，甚至看到許多「學員」留言感謝老師幫助獲利。然而，問題在第三次操作後逐漸浮現。老師突然指責某位學員操作不當，導致群組損失50萬元。筠熹當時未察覺異常，甚至相信老師承諾會幫她補回損失，並透過下一檔股票賺回資金。

然而，事情急轉直下。筠熹投入的股票突然大幅下跌，她試圖聯繫群組老師時，卻發現群組已解散，老師的帳號也顯示「沒有成員」。這場投資讓她損失200萬元，令她感到極度崩潰。