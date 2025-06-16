東森自然美加速中醫藥大健康產品創新　與中國中醫科學院戰略合作

▲東森自然美總經理鄭吉崇（右三）出席中醫藥研討會主論壇圓桌論壇。（圖／東森自然美）

記者陳冠宇／廈門報導

第十七屆海峽論壇15日在廈門舉行。當千年中醫藥智慧遇上現代科技，中國中醫科學院與東森自然美在第十七屆海峽論壇——2025海峽兩岸中醫藥發展與合作研討會上，圍繞「新型功能型產品研發」正式簽署戰略合作協議。

中國中醫科學院為大陸國家級中醫藥科研「最強大腦」，擁有中藥藥理篩選平台、經典名方數位化數據庫等核心資源。

東森自然美深耕美業54年，全球擁有超2000+門店，此前已與復旦大學、上海交大、台灣大學建立產學研體系，此次合作將進一步夯實東森自然美高端品牌護城河。

這場「國字號科研院所+美業領軍企業」的跨界聯動，為中醫藥產業化撕開創新突破口，本次簽約獲大陸國台辦與大陸國家中醫藥管理局專項支持，堪稱產學研合作的里程碑。

東森自然美總經理鄭吉崇在圓桌論壇發言時強調：「『自然就是美』的品牌基因與中醫哲學高度契合，這既是東森自然美的立身之本，也是漢方產品線廣獲市場認可的核心動因。」

鄭吉崇指出，目前，以中醫理論為基礎開發的保健食品系列營業額顯著增長。此次與中國中醫科學院達成戰略合作，雙方將共同開發兼具文化底蘊與科學實證的功能性美妝及健康食品矩陣，推動兩岸大健康產業協同創新與消費升級。

▲東森自然美執行董事王世均（左）與中國中醫科學院中醫基礎理論研究所所長助理李寧教授（右）現場簽約。（圖／東森自然美）

中國中醫科學院中醫基礎理論研究所所長助理李寧教授，與東森自然美執行董事王世均現場簽約。王世均在簽約儀式指出：「依托中國中醫科學院在中藥質量控制領域的權威研究，結合東森自然美在生物活性成分應用的技術積累，本次合作將加速中醫藥大健康產品創新。」而該項目開創的「學術-產業-市場」三維聯動模式，有望成為中醫藥現代化轉化的標竿。

本次合作聚焦中醫藥理論現代化與功能性產品研發，整合中國中醫科學院的大陸國家級研究資源（涵蓋中藥藥理篩選平台、經典名方數位化數據庫）與東森自然美在健康消費領域的產業化能力，重點推進三大核心方向：一、中醫理論科學化闡釋：建立體質辨識與皮膚健康關聯模型；二、成分作用機制研究：解析本草活性物的生物有效性；三、標準化體系構建：開發功效可量化驗證的方法論。通過融合AI與循證醫學方法，系統挖掘典籍的現代應用價值，為健康產業提供理論支撐。

雙方首階段研發將優先探索經典名方的現代應用路徑，具體產品規劃將根據科研進展適時公布。