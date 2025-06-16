　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

有關「重要國家安全情勢專案簡報會議」，總統府發言人郭雅慧16日傍晚表示，謹訂於6月18日（星期三）上午9時，於總統府大禮堂進行。她說，這是我國首度，由總統以三軍統帥身份，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

郭雅慧表示，由於內容涉及高度機敏，因此此次重要國家安全情勢專案簡報將採取「全程閉門進行」。在野政黨領袖於上午9時入場後，會向來賓說明會議流程與會議須知，總統簡短開場後，隨即進行會議。

郭雅慧指出，此次會議四報告案分別為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」。總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會。另外，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規劃綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。

郭雅慧強調，一如總統執政周年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見。盼重要國家安全情勢專案簡報會議能夠獲得兩黨正面回應，並促成朝野對話、加強政黨合作，在分歧中找到團結，攜手面對國家各項挑戰。


「重要國家安全情勢專案簡報會議」流程如下：

一、08:50 抵達，禮賓人員向與會貴賓說明會議流程與須知事項
二、08:58 大禮堂就座
三、09:00 總統抵達大禮堂
四、09:01 總統簡短歡迎與會貴賓
五、09:02 簡報會議開始
（一）報告案一：中國軍事擴張與國軍應處，報告機關：國防部
（二）報告案二：全球局勢挑戰與我國外交戰略，報告機關：外交部
（三）報告案三：當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰，報告機關：陸委會
（四）報告案四：中國混合戰威脅與國際因應，報告機關：國安局
六、10:48 綜合討論
七、11:45 總統結語
八、11:55 贈禮及合影
九、12:00 會議結束

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明天各地水氣增加　午後豪雨狂炸！降雨趨勢一次看
電光國小僅1人畢業　縣長、鎮長、議長獎全包
雪隧超誇張一幕！　母女下車開打
Labubu爆紅前沒當過上班族！　創辦人王寧：無用才是真正的
新北驚見全裸男！手拿雨傘閒逛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／賴清德在野國安簡報參考6民主國經驗　需具結最高級別保密

史哲、鄭光遠接任雙鐵董事長　下周四赴立法院交委會備詢

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

黃呂錦茹遭起訴　藍北市黨部發聲：勿因立場差異進行政治審判

94%假的！只有165份連署書是真的　吳思瑤：賴苡任自導自演大半年

批吳崢還在跳針國安簡報直播　民眾黨斥：要破壞朝野和諧嗎？

國民黨怒了！不滿遭不實抹黑抹紅　8藍委聯手告罷團

名字多次被起訴書提及　鍾小平：黨中央盼集中支持李孝亮

雙吳罷免偽造連署案黃呂錦茹遭起訴　柳采葳籲北院盡快放人

批黃國昌扭曲國安簡報　民進黨酸：沒直播會滅黨？

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

【沒有特權】館長搭大陸高鐵狂讚舒適！下秒突被請離尷尬讓座

【剛違規就GG】台南休旅車駕駛不禮讓行人！巡邏警秒追上攔停開罰

【又被問是哪國人】館長秒尬笑！回車上暴怒全說了

【橘貓大爺上身】直接躺車頂霸位！店員笑著整隻打包

【心臟已暴擊】李珠珢朴星垠跳應援全場暴動

幕後／賴清德在野國安簡報參考6民主國經驗　需具結最高級別保密

史哲、鄭光遠接任雙鐵董事長　下周四赴立法院交委會備詢

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

黃呂錦茹遭起訴　藍北市黨部發聲：勿因立場差異進行政治審判

94%假的！只有165份連署書是真的　吳思瑤：賴苡任自導自演大半年

批吳崢還在跳針國安簡報直播　民眾黨斥：要破壞朝野和諧嗎？

國民黨怒了！不滿遭不實抹黑抹紅　8藍委聯手告罷團

名字多次被起訴書提及　鍾小平：黨中央盼集中支持李孝亮

雙吳罷免偽造連署案黃呂錦茹遭起訴　柳采葳籲北院盡快放人

批黃國昌扭曲國安簡報　民進黨酸：沒直播會滅黨？

首爾賽場揚名國際　嘉藥西廚隊勇奪三銀四銅再創高峰

李多慧「飛機上熱舞」緊身短T解放低胸！　網暈太會扭：以為亂流

個資法修正陳亭妃提案全過　籲「非公務機關」應正面表列納管

女友害羞「床戰1聲音」 害他性慾大減！全場噴：快放人家走

安格斯12星座一周運勢6／16-6／22　金牛發揮溫柔力、處女追求完美壓力越大

鄭光遠上任首日發給台鐵員工公開信　將強化橫向聯繫、員工福利

孫可芳吃減肥藥昏倒送醫！　劉冠廷放閃「陪她去皮拉提斯」曝原因

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

研發中藥代替抗生素　桃園洺鈞畜產奪綠色願景獎

快儲水！桃園龜山區6/17停水20小時起跳　逾8萬戶受影響

林俊傑首爾場嘉賓是金鍾國！　合唱〈恨幸福來過〉太好聽

政治熱門新聞

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

即／館長回來了！大批民眾接機

罷免連署造假率最高96％　吳思瑤、吳沛憶回應了

田秋堇才怨下雨沒公務車不便　又被爆未下班就搭公務車到轉運站

台灣民意民調／57.7％民眾反罷免！增70萬人　反罷陣營轉趨有利

館長還想去中國　親曝下一站想去這

快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

M1A2T戰車群現蹤！　陸軍裝甲兵學校衛星圖曝光

用公務車跑反罷活動惹議　侯友宜反問：賴清德參加中常會用什麼車？

改變買武器模式！　賴清德：「對美軍購」邁向「共同生產、研發」

賴清德今私下赴醫院探視陳菊　健康狀況恢復穩定並持續進步

快訊／台灣滯留以色列14人走陸路安全抵約旦　9人尚在伊朗

重申沒拿半毛錢！館長：我是台灣人怎會貶台

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／台中黑戶爸找到了！曝沒報戶口原因

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

北市男童緊黏小二學妹逛校園　老師起疑竟問出性侵內幕

快訊／8級強風來了　明變天「下最大」地區曝

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／今變天「雨最大」地區曝　8級強風來了

館長下機遭嗆丟東西！火大宣布下一步

陳水扁PO側臥憔悴病床照　連續血便胃鏡切除8顆瘜肉

賣家「出貨1通知」　大票人爆反感：取貨秒退

快訊／林依晨二寶生了！　

即／板橋賓士車禍！騎士骨折送醫　重機斷2截畫面曝

神鬼女騙子不只詐臺雅老董　連黑幫大哥也騙

拖吊車出勤救援　反吃破萬罰單

獨／運將養貓「碎頭戳腹奪6命」遭判3年半

台中黑戶青年身世坎坷　母親不告而別

更多

最夯影音

更多

【再小都要擠！】沒有貓咪可以抵抗的紙箱的誘惑XD

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

館長搭大陸高鐵狂讚舒適　下秒突被請離尷尬讓座！

【超甜清唱】李珠珢被cue《愛情修煉手冊》！輕咳開嗓有夠萌

【以柔克剛】街頭行車糾紛神展開！男嗲音一出...對方秒認錯

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面