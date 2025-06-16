快訊／賴清德確定18日全程參與在野國安簡報　4個報告案題目出爐

▲總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

有關「重要國家安全情勢專案簡報會議」，總統府發言人郭雅慧16日傍晚表示，謹訂於6月18日（星期三）上午9時，於總統府大禮堂進行。她說，這是我國首度，由總統以三軍統帥身份，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

郭雅慧表示，由於內容涉及高度機敏，因此此次重要國家安全情勢專案簡報將採取「全程閉門進行」。在野政黨領袖於上午9時入場後，會向來賓說明會議流程與會議須知，總統簡短開場後，隨即進行會議。

郭雅慧指出，此次會議四報告案分別為「中國軍事擴張與國軍應處」、「全球局勢挑戰與我國外交戰略」、「當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰」、「中國混合戰威脅與國際因應」。總統將全程與會，展現最高度慎重與誠意，以禮相迎、以誠相會。另外，為促朝野政黨坦率真誠溝通交流，原先議程即已規劃綜合討論，歡迎在野領袖於綜合討論中進行對話。

郭雅慧強調，一如總統執政周年談話所言，期望朝野政黨領袖，無論政黨立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見。盼重要國家安全情勢專案簡報會議能夠獲得兩黨正面回應，並促成朝野對話、加強政黨合作，在分歧中找到團結，攜手面對國家各項挑戰。



「重要國家安全情勢專案簡報會議」流程如下：

一、08:50 抵達，禮賓人員向與會貴賓說明會議流程與須知事項

二、08:58 大禮堂就座

三、09:00 總統抵達大禮堂

四、09:01 總統簡短歡迎與會貴賓

五、09:02 簡報會議開始

（一）報告案一：中國軍事擴張與國軍應處，報告機關：國防部

（二）報告案二：全球局勢挑戰與我國外交戰略，報告機關：外交部

（三）報告案三：當前中國情勢與對兩岸關係之挑戰，報告機關：陸委會

（四）報告案四：中國混合戰威脅與國際因應，報告機關：國安局

六、10:48 綜合討論

七、11:45 總統結語

八、11:55 贈禮及合影

九、12:00 會議結束