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快訊／防冰雹、強陣風！大雷雨轟2縣市　國家警報響了

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署今（16日）下午4時57分針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至傍晚6時，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署也同步針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警，持續時間至晚間6時57分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

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氣象署表示，今天西南風影響，各地雲量增多，午後在大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展旺盛並有大雨發生的機率，下午出門請記得攜帶雨具備用，另外夜晚之後北部地區降雨機率提高，亦可能有短暫陣雨或雷雨。

氣溫方面，沒下雨時仍高溫悶熱，西半部白天普遍為33至35度，而花東縱谷、東南部地區受西南風沉降影響溫度更高一些，其中東南部有焚風發生的機率，局部會來到36度以上，外出請做好防曬並多補充水分。

大雷雨區域
高雄市、屏東縣

山區暴雨警戒區域
屏東縣內埔鄉、屏東縣霧臺鄉、屏東縣三地門鄉、屏東縣瑪家鄉

▲▼大雷雨。（圖／氣象署提供）

▲氣象署發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署

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