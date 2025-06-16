湖南鞭炮廠爆炸現蘑菇雲　廠內存放至少20公斤藥餅

記者魏有德／綜合報導

湖南常德臨澧縣一間煙花（煙火鞭炮，下同）工廠今（16）日上午發生爆炸事故，現場升起大量濃煙，傳出巨大爆炸聲響，形成「蘑菇雲」狀煙柱。據當地官方通報，事故發生於早上8時23分，地點為停弦渡鎮山洲村的山洲花炮廠，爆炸發生時現場共7名操作人員，其中，5人已成功脫困，另有2人受困，經警消搜救已尋獲一人，另一名失聯人員仍受困待援。

▲河南常德一間鞭炮工廠爆炸。（圖／翻攝微博，下同）

臨澧縣應急管理局發佈情況通報稱，事故發生後，臨澧縣委、縣政府高度重視，相關負責人第一時間趕赴現場指揮救援；應急、消防、公安、衛健等相關職能部門已在現場開展應急救援處置工作。目前人員傷亡情況正在進一步核實中，事故原因調查和善後處置工作正有序開展。

根據花炮廠徐姓負責人透露，爆炸當時廠內存放約一兩萬個「藥餅」，每個含有約1克火藥，推算總量達20公斤左右。該廠凌晨3時即開始作業，事發時接近收工，周邊居民則因爆炸驚恐疏散。

公開資訊顯示，該煙花廠為湖南省山洲煙花有限責任公司，成立於2017年，註冊資本1500萬元（人民幣，下同），主要從事化學原料與煙火產品製造。天眼查資料顯示，該公司法人代表為徐合平，今年5月28日曾因違規變更工房用途遭到臨澧縣應急管理局處罰。

目前，救援人員仍在現場善後及進行調查作業，傷亡情況仍在統計中。當地村委會工作人員證實，有人輕傷，但具體情形尚不明朗。