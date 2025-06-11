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大陸 大陸焦點 特派現場

過年燒紙祭父「墳墓突爆炸」！陸3姊妹遭炸重傷亡　兇手大伯被判死

▲▼大陸三姊妹祭父遭炸死。（圖／翻攝微博）

▲大陸3姊妹祭父遭炸死，家中排行老三的三妹開直播講述這件事，又遭威脅「下一個就到妳了」。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸河北邯鄲先前發生一起慘案，王姓3姊妹趁著過年期間祭祖，在父親墳前燒金紙時，墳墓突然爆炸，導致3人全被炸死，且埋下炸彈的兇嫌竟是3人的大伯。法院一審判了王姓大伯死刑，王姓大伯提出上訴，不過二審法院駁回，維持原判決。

綜合陸媒報導，這起慘案發生時間為今年的大年初三，王姓3姊妹當時到父親的墳前祭拜、焚燒金紙，沒想到意外引發大爆炸，導致3人全部身亡。

事後警方經過調查，發現是3姊妹的大伯所為。2家人過去因為耕地的問題有嫌隙，3姊妹去年與大伯一家起爭執時，還將大嫂打傷，導致大伯懷恨在心。

▼王姓大伯埋下炸彈，將3姊妹給炸死。（示意圖／CFP）

▲▼ 公墓,墓地,墳墓,祭祖。（圖／CFP）

王姓大伯為了報復，自行上網學習製作炸彈，花了7個月的時間拆解2箱煙火，並且取出火藥、製作成爆炸裝置，接著再趁過年前的空檔，埋在弟弟的墳頭。

據了解，罹難的王姓3姊妹家中共有姊妹5人，今年祭祖時三妹、五妹因為在外地工作，沒有返家過年，所以才幸免於難。事後王姓三妹透過痛訴姊妹們的遭遇時，還遭威脅「下一個就到妳了」，讓她感到相當憤怒。

倖存的王女指出，對於大伯被判死刑，她感到十分滿意。不過大伯沒有製作炸彈的經驗，花了超過半年的時間，且是在兒子的倉庫完成炸彈製作，王女因此認為，大伯的兒子可能是共犯，後續會考慮追究對方的責任。

 
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