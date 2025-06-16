1元吃香草烤雞腿！速食店本周快閃優惠　大薯買1送1

▲21風味館推出2大快閃優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周一小確幸快收，2大速食店本周祭出最新快閃優惠，21風味館可享1元吃香草烤雞腿，麥當勞則推大薯買1送1、勁辣香雞翅免費送等好康。

★21風味館（21PLUS）

21風味館全門市即日起至6月20日祭出最新2大快閃優惠，期間凡購買「21香草烤雞」可享優惠價265元，還可以1元加購「21香草烤雞腿」，一次使用2個優惠僅須用266元就能吃整隻香草烤雞+香草烤雞腿，最高可享65折折扣，提醒優惠不適用於美食外送平台。

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

★麥當勞

麥當勞APP本周限定優惠祭出大薯買1送1、勁辣香雞翅免費送等好康，還有買麥香魚、玉米湯可現折5元起，歡樂送則推焦糖冰奶茶、OREO冰炫風皆買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至6月18日）

1. 單點大薯買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至6月22日）

1. 買超值全餐送蘋果派

2. 單點麥香魚現折5元

3. 單點勁辣雞腿堡現折10元

4. 單點小杯玉米湯現折5元

5. 買大麥克套餐送勁辣香雞翅（得來速限定使用至6月20日）

●門市限定（使用期限：6月20日至6月22日）

1. 買超值全餐送漢堡

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至6月17日）

1. 單點焦糖冰奶茶買1送1

2. 單點OREO冰炫風買1送1