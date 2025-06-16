社團老師傳訊女童內容踩紅線　北市校長帶風向吃案被打臉

▲家長發現老師常傳訊息給女兒，甚至要求自拍、單獨上課，氣憤申訴。示意畫面，圖非當事人。（東方IC）



圖文／鏡週刊

除了台北市某國小發生離譜性侵案外，另所國小則也爆發校長企圖壓下老師性騷擾女童的申訴案，甚至連校長本身也被控對女童性騷擾，行徑十分誇張！

知情人士C小姐指出，今年3月，有家長帶小孩出國玩，觀察到孩子在旅遊期間頻繁使用手機傳訊，好奇詢問後，才知道孩子傳訊的對象竟是學校聘任的社團男老師，雙方私訊往來已維持一段時間，家長檢視對話時，發現原本內容都還算正常，該名老師得知女童人在國外，還推薦她去觀賞當地的活動、展覽。

但到了後來，該名社團老師竟以「想知道妳在哪裡玩」為由，要求女童在當地自拍沒戴口罩的正面照傳給他，甚至還問女童願不願意單獨跟他上課，這些訊息明顯逾越界線，家長無法接受，氣憤地向校方申訴。

▲教職人員皆受過性平訓練，卻有校長公然吃案，非常離譜。示意畫面，圖非當事人。（翻攝教育部官網）

C小姐說，校方接獲家長申訴後，依規定召開性平委員會，並由校長擔任主任委員、主持會議，沒想到校長竟在會議中公開表示，師生之間互傳訊息「這沒什麼」，還稱自己看過訊息內容，認為沒有涉及性平規定，甚至還帶風向表態，說他不支持委員會受理這個案件。

部分與會委員對於校長的言論非常傻眼，有人當場提出質疑，但校長仍堅持本案未涉性平，最後在校長主導下，委員會決議不受理，迅速結案，但是校方會後依規定將不受理的理由呈報給教育局，卻遭教育局以「教職事涉公益」為由駁回，要求校方重新審議，等於打臉校長，隔月校方重新開會，最終決定受理此案，並要求該名社團老師暫時不得進入校園，靜候調查。

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