離奇！女子拔掉的智齒又長回來　醫生也疑惑「拔錯牙？」

▲大陸一名女子2018年拔完智齒，七年後又長出來 。（圖／翻攝 九派新聞）

記者任以芳／綜合報導

「拔掉的智齒」會長出來嗎？大陸一名付女士（化姓）2018年拔除左下智齒，七年後竟然在同一位置再次出現牙齒，當她去就醫，幾乎沒人相信，甚至醫生都覺得十分疑惑，認為她是不是自己記錯拔錯牙齒位置，成為「罕見」離奇醫療案件。

陸媒《九派新聞》付女士最近牙痛的厲害，再去口腔醫院牙科拍片，竟發現智齒數量仍是早期拔牙前的四顆。她對此難以置信，先後與兩位醫生再三確認後，結果依舊如此。

當醫生建議她拔智齒時，她提到早年拔過智齒的經歷。據付女士描述，2018年拔牙後曾保留被拔牙齒作為紀念，並清晰記得當時留下的牙洞。

今年就診時，牙科影像顯示其智齒數量仍為完整四顆。接診醫生也感到困惑，儘管付女士出示了當年的拔牙照片和社交記錄，醫生仍持懷疑態度。

針對這一現象，華中科技大學協和醫院口腔種植科主任楊成教授給出專業解釋，「在同一個位置，拔掉的智齒不可能再生。」楊教授分析存在三種可能，一是當年未完全拔除智齒；二是患者記錯拔牙位置；三是被智齒阻擋的鄰牙在拔牙後萌出。

對於網友猜測的「多生牙」可能，楊教授表示，「智齒區出現多生牙的情況較為罕見。」

該案例引發公眾對智齒生長規律和口腔診療規範的關注，專家建議民眾選擇正規醫療機構進行牙科治療，並妥善保存診療記錄。