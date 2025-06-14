快訊／美明尼蘇達州「2議員遭槍擊」！2死2重傷　嫌犯裝警察行凶

▲州眾議員霍特曼（Melissa Hortman，左），與州參議員霍夫曼（John Hoffman） 。（圖／翻攝自Facebook／Speaker Emerita of the House Melissa Hortman、明尼蘇達州議會）

記者閔文昱／綜合報導

美國明尼蘇達州於當地時間6月14日凌晨驚傳針對兩位州議員的槍擊案。州眾議員、前眾議院議長梅麗莎·霍特曼（Melissa Hortman）與其丈夫在布魯克林公園（Brooklyn Park）住家遭到闖入槍擊，兩人當場中彈，不治身亡。州參議員約翰·霍夫曼（John Hoffman）與妻子則在約13公里外的錢普林（Champlin）住家中同遭槍擊，雖接受手術，但目前情況仍待觀察。

綜合外媒報導，槍手疑似偽裝成警察，穿著藍色襯衫和長褲，外罩黑色防彈衣，利用身分相近藉此取得住戶信任後行兇，之後逃離現場，仍在逃。警方已於事件區域發布「就地避難」令，呼籲居民勿主動開門，並只在確認有兩名警察陪同時再應門。

明尼蘇達州長蒂姆·沃爾茲（Tim Walz）已啟動州緊急行動中心，表示這是一場「疑似政治動機的刺殺行動」，並指示全州提供警力與資源支援調查與抓捕嫌犯。他在記者會中強調，「我們必須團結抵制所有形式的政治暴力」。此外，聯邦調查局（FBI）也已加入追緝行列。

這起槍擊案震驚政界與社會，各界紛紛強烈譴責。現任聯邦與州級民主黨政治人物，包括參議員艾美·克洛布徹（Amy Klobuchar）等人公開表達哀悼與恐懼，呼籲保障政治人物安全，防止類似暴力事件再次發生。事件仍在持續偵辦中，警方已調閱相關監視器畫面並擴大搜查，目前仍無人被捕。