男訪友路不熟又分心！擦撞多元計程車　烏龜翻躺路中畫面曝

▲曾男開車分心，不慎擦撞路旁車輛翻覆。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區昨天（13日）晚間9時許，民樂街發生一起汽車擦撞翻覆事故。當時一名男子駕駛轎車行經民樂街時，疑似路況不熟又分心，未注意車前狀況，擦撞停在路邊的多元計程車，隨後「烏龜翻」躺在路的正中間，所幸該起事故並未造成人員受傷，確切事故原因，有待警方進一步釐清。

據了解，昨天晚間24歲曾姓男子，獨自開車到新莊民樂街一帶找朋友，途中沿著民樂街往復興路方向行駛，行經69號前時，曾男邊開車分心想其他事情，不慎擦撞路旁42歲林男的多元計程車，導致曾男的車翻覆在路中，曾男則自行從車內脫困並報警處理。

▲曾男的車翻覆於路中，擋住雙向來往車流。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方抵達，先進行交通管制疏導車流，並對雙方進行酒測，未發現有酒駕情況，初步懷疑為路況不熟又分心，導致發生擦撞事故，但發生事故詳細原因，仍待進一步釐清。

新莊警分局提醒，駕駛行為需全神貫注，任何一瞬間的注意力分散都可能釀成無法挽回的傷害。駕車上路前應確保身心狀態良好，若感疲憊或精神不濟，應適時休息；行車過程中應避免操作手機或取用物品，以降低風險。

▲車輛翻覆後，曾男自行從車內逃出，並未有人員受傷。（圖／記者陸運陞翻攝）