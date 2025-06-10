新莊「魔性阿北」指揮交通爆紅！9秒狂吸180萬觀看　網友全笑翻

▲魔性阿伯指揮交通爆紅。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



網搜小組／柯振中報導

為了避免交通混亂，許多大賣場都會聘雇交通指揮員，透過人力來疏導車流。一位民眾近日前往新莊宏匯廣場時，發現擔任交通指揮員的阿伯動作超魔性，一不小心就會被吸引、駛入停車場，逗趣的行車紀錄器畫面曝光，讓上萬網友笑翻天。

這位民眾在臉書社團「爆廢公社」上傳了總長度為9秒鐘的行車紀錄器影片，並且誇讚交通指揮員是「敬業的阿伯」。

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畫面當中可以看見，當有車輛駛近時，阿伯會用手腕不斷甩著交通指揮棒，畫出完美的圓弧，動作相當賣力。而當車輛準備進入停車場，阿伯則是用力，阿伯則舉起指揮棒，大力朝入口的方向畫去，就連整個人都跟著轉身，動作充滿了力與美。

▲▼魔性阿伯指揮交通爆紅。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



影片經過轉傳以後，至今已有將近2萬人按讚，觀看次數更是逼近180萬次。不少網友對此笑喊，「沒有要進去的都忍不住轉了吧」、「本來沒有打算進去的都進去了」、「本來要直走的…為什麼我在停車場」、「我都覺得在他指揮之下，我的車變成FA-18大黃蜂要從航空母艦上起飛了。」

對此，也有當地人表示，其實這名阿伯已經任職許久，指揮的方式也時常受到關注，「小孩去沒看到阿伯都會很失望」、「阿伯不管中午再怎樣炎熱或是晚上都一樣很熱情！每次看到他整個人心情都好起來了」、「我今天下午1點多去，他也是這樣，前面二台車也是，看了心情好、精神都來了」、「上次看到立即給了他，我最棒的笑容和大拇哥」、「每次看到他，先生和孩子都會開窗大聲說『辛苦了』，阿北都會熱情的回應。」