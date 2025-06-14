藝群醫美市佔領頭！王正坤奪4D童妍針獎　國際醫美權威肯定

▲藝群醫美集團王正坤醫師榮獲2025年度4D童妍針領袖大獎，由巴西整形名醫Dr. Luiz Eduardo親頒獎座。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

醫學美容產業年度盛事「4D童妍針領袖大獎」13日晚間於台北隆重舉行，由法國高德美藥廠主辦，特邀來自巴西的國際整形權威Dr. Luiz Eduardo親臨頒獎，表彰藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，於膠原蛋白增生劑4D童妍針之臨床應用與教學推廣表現傑出，勇奪2025年度領袖榮銜。

4D童妍針為一種膠原蛋白增生劑，成分為PLLA（聚左旋乳酸），能誘發膠原蛋白新生，改善凹陷、鬆弛與肌膚老化等問題。王正坤醫師曾受邀於英國劍橋出版社撰寫專章，收錄於《A Guide to Aesthetic Medicine and Cosmetic Surgery》醫學教科書之中，展現其在注射技術、學術研究與安全觀念上的領導地位。他也提醒，膠原蛋白劑型需充分混勻，注射時應平均分佈於皮下組織，以降低產生硬塊結節等風險。

王正坤醫師為皮膚科專科醫師與企管博士，現任台灣美容醫療促進協會理事長，並長期於成功大學、長榮大學教授品牌經營與醫美管理相關課程，累積20餘年教學經驗。位在台南的藝群醫美集團旗下擁有20家診所，橫跨台灣六都，為國內市佔最高的醫美連鎖品牌，並設有自有保養品公司，致力於提供專業、安全、全面性的美麗服務。

本次頒獎典禮現場星光雲集，王正坤醫師與Dr. Luiz Eduardo合影留念，兩人並於會後進行深度技術交流，分享童妍針臨床操作經驗與病患案例，展現國際醫學美學互動成果，也為台灣醫美技術與世界接軌再添亮點。