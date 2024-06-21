　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

定格美麗的遙控器就在你手裡！3名醫齊推「4D童妍針」打造自然優雅精品級顏值

▲▼4D童妍針,童妍針,抗老,填充劑,膠原蛋白,玻尿酸,舒顏萃,林依吟,林亮辰,林暐熙。（圖／品牌、醫師提供）

▲童妍針風靡全球25年，可刺激膠原蛋白增生多達2倍，受到眾多名媛貴婦、女星藝人爭相指定。（圖／品牌提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

春天翩翩來到，無論男生女生誰不想要人緣桃花都爆棚，自帶靚顏豐盈的好命光環！現在不用靠天生，利用高端科技偷吃步，也能促進膠原蛋白新生，打造人見人愛的盛世美顏。

提到膠原蛋白增生劑，就不能不提今年問世滿25週年的童妍針！引領全球皮膚微整注射型美容產品趨勢的童妍針，在醫美圈早已擁有一票鐵粉支持。去年童妍針更迎來大升級進階成為「4D童妍針」，4D童妍針主要採用美國FDA核准和國際ISO認證的全新製程專利技術，無論對於醫生在施打準備或是患者術後照護上，都更為簡單方便！甚至有醫師在臨床發現，由於4D童妍針的效果自然持久且不容易被發現，意外也獲得許多男性客群的指定。

▲▼4D童妍針,童妍針,抗老,填充劑,膠原蛋白,玻尿酸,舒顏萃,林依吟,林亮辰,林暐熙。（圖／品牌、醫師提供）

▲最新數據證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，打造渾然天成「母胎美顏」。

究竟4D童妍針所代表的膠原蛋白增生劑和大家常聽聞的玻尿酸及其他含有填充成分的膠原蛋白填充劑有什麼差別？林暐熙醫師解釋，「童妍針之所以愈來愈火紅，就是因為相較於傳統的玻尿酸或膠原蛋白填充劑只是透過注射外來物達到暫時性的填補，而童妍針這種純粹、正統的膠原蛋白增生劑主要是透過刺激肌膚長出自己的膠原蛋白，從根本解決老化問題，由於100%不含任何填充劑，更不用擔心看上去饅化、膠感等，維持度還可以保持在2年至2年半。」但如果只是希望做局部的調整，想要擁有高鼻子、尖下巴的話，當然還是建議選擇適合自己劑型的玻尿酸或膠原蛋白填充劑，所以消費者首先要清楚自己是想要抗老還是要臉部雕塑！

林亮辰醫師分享，升級後的4D童妍針無論對客戶或醫師來說，也都是很有感的升級！他解釋，「4D童妍針主要是透過聚左旋乳酸微粒刺激肌膚組織，進而長出自己的膠原蛋白，同時還能活化組織微血管，因此我有許多客戶在施打完1到3週會發現，就連膚質都變得更透亮，氣色當然也變得更好。」再者他也強調，「4D童妍針比起前一代，研究證實可以刺激多達2倍的膠原蛋白增生，如今醫師在準備時也可以即泡即用，患者施打後回家也不需要再按摩，可親性更高！」林依吟醫師更淺笑表示曾經遇見堅持要親眼看醫師拆開4D童妍針包裝預泡的客戶，「我認為即泡即用不只幫助醫師在施打前的準備工作更簡便，對客戶來說，他們也能更加確定自己打的是原廠正貨，這也是童妍針風靡市場、令人趨之若鶩的見證！」

▲▼4D童妍針,童妍針,抗老,填充劑,膠原蛋白,玻尿酸,舒顏萃,林依吟,林亮辰,林暐熙。（圖／品牌、醫師提供）

▲林亮辰皮膚專科診所院長、台中榮民總醫院年度優良教學醫師林亮辰。（圖／林亮辰醫師提供）

林依吟醫師也相當推薦患者以4D童妍針作為抗老療程的其中一環，「童妍針對醫師來說是一個引領市場的領導品牌，童妍針長年累積無數大型臨床試驗及臨床個案，不斷研究進化，讓它成為一個更安全有效的產品。」包括今年年初巴黎的世界抗老醫學會也發表最新數據，證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，重建肌膚年輕時的微環境，這也是目前沒有其他品牌能做到的，而且4D童妍針也是目前唯一獲得美國FDA、歐盟CE和台灣衛福部三方核准的正統膠原蛋白增生劑。

▲▼4D童妍針,童妍針,抗老,填充劑,膠原蛋白,玻尿酸,舒顏萃,林依吟,林亮辰,林暐熙。（圖／品牌、醫師提供）

▲依定美時尚美學院長、陽明大學醫學博士、教育部部定醫學系講師林依吟。（圖／林依吟醫師提供）

童妍針的美需要醫師精湛的技術和過人的美感才能呈現，因此關於術前準備，林暐熙醫師提醒，「一定要挑選自己信任且有原廠認證的醫師與診所，施打後膠原蛋白可以維持多久則跟每個人流失的速度有關，盡量避免熬夜、抽煙喝酒，維持正常作息，就能讓4D童妍針的效果更好。」林依吟醫師也想藉此推廣施打觀念，「4D童妍針的效果需要時間來證明，因此我們都會建議第一次施打後4到6週後回診進行評估，有時大約需2到3次的療程，才能確保達到足夠且最佳的效果。」

▲▼4D童妍針,童妍針,抗老,填充劑,膠原蛋白,玻尿酸,舒顏萃,林依吟,林亮辰,林暐熙。（圖／品牌、醫師提供）

▲慕診所院長、輔大醫院皮膚科主治醫師林暐熙。（圖／林暐熙醫師提供）

3位醫師最後也提到，面對年齡與地心引力的牽引，令人在意的肌膚問題從來都不是只單靠一種療程就能達到理想容顏，但透過升級版的4D童妍針能打造最自然的美感，彷彿一瞬間回到年輕狀態，不用擔心臉蛋變形，這都是3位醫師當下最推薦的減齡療程選擇。

童妍針風靡了1/4個世紀，今年正是歡慶25週年的重要一年，特別在6/21(五)～6/23(日)揪一路相挺的粉絲在線下快閃歡聚，地點就在台北微風松高H&M前廣場，凡於現場拍照打卡、或是使用25週年IG濾鏡（濾鏡連結）拍攝分享至FB/IG，即可獲得「魔幻鏡乙個」。值得一提的是，六、日15：00與16：00在現場將各有一場醫師分享會，讓有興趣的民眾更加了解科學美容，以及4D童妍針如今在抗老旅程中肩負的關鍵位置，現場互動還可獲得專屬醫師諮詢卷，讓有意以4D童妍針打造匿齡美顏的民眾，在活動現場就能與命定的合格醫師與診所相遇。

▼童妍針25週年快閃店，6月21日至6月23日於台北微風松高H&M前廣場快閃等場，現場拍照打卡即可獲得「魔幻鏡乙個」。

▲▼4D童妍針,童妍針,抗老,填充劑,膠原蛋白,玻尿酸,舒顏萃,林依吟,林亮辰,林暐熙。（圖／品牌、醫師提供）

ET快訊
租屋男「醫院裝水回家喝」　全場傻了！內行曝1款APP：真的免
小炳當20年單親爸控「前妻拋家棄子」！　長文揭真相：放過我
陸「打擊台獨」　22條全文一次看！
快訊／兒子遭起訴！　羅時豐痛心回應了
超密集閃電壟罩台北！　「一片紅」畫面曝光
快訊／汐止通緝犯遭壓制「口吐白沫」身亡！　死因曝光
快訊／最重死刑！陸新規懲治台獨　「分裂國家罪」情節惡劣終生追

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

席捲全球的童妍針全面升級　打造精品級顏質　讓妳自帶光環

台灣明年2機場首試辦航機加SAF燃油！貴2到5倍　常態實施票價恐漲

不是停電！　7-11「1500家門市」凌晨關閉招牌燈

快訊／國家警報再響「台中1地暴雨告警」　氣象署籲遠離

雷聲狂轟！超密集閃電壟罩台北　「一片紅」畫面曝光

快訊／大雷雨炸台中南投1小時　警戒範圍曝

定格美麗的遙控器就在你手裡！3名醫齊推「4D童妍針」打造自然優雅精品級顏值

點外送付現遇惡意取消「平台又扣1次款」　Uber Eats：已退款

快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　嚴防雷擊

快訊／大雷雨狂轟　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

陳妍希.陳曉爆婚變「最後同框0互動」　為愛犧牲挺尪…回應「他眼睛沒光」

郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

唐治平衝電視台下跪！被逼認屍怒：不是我媽

千葉火鍋400坪店面燒成廢墟　空拍慘照曝！損失粗估數千萬

載豬車經過2娃喊媽　她傻眼：爸都亂教！

台灣明年2機場首試辦航機加SAF燃油！貴2到5倍　常態實施票價恐漲

不是停電！　7-11「1500家門市」凌晨關閉招牌燈

快訊／國家警報再響「台中1地暴雨告警」　氣象署籲遠離

雷聲狂轟！超密集閃電壟罩台北　「一片紅」畫面曝光

快訊／大雷雨炸台中南投1小時　警戒範圍曝

定格美麗的遙控器就在你手裡！3名醫齊推「4D童妍針」打造自然優雅精品級顏值

點外送付現遇惡意取消「平台又扣1次款」　Uber Eats：已退款

快訊／雨區擴大「12縣市大雨特報」　嚴防雷擊

快訊／大雷雨狂轟　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

友吃美食「練到9級大神」　他查Google Maps爆衝擊！超爽獎勵曝光

交通部道安平台6／24上路　李孟諺：新增175處科技執法

兄弟、味全都排出非典型1棒　葉總：打擊需突破

雲霄飛車撞到人！美38歲男硬闖管制區撿鑰匙　下秒噴飛重傷

秋葉原站6號月台必經小賣店！1、200円銅板價就能喝到全日本鮮奶

熱到吃不下？全家「一物」冷吃超開胃　限時88折～很划欸

家樂福義大利美食下殺！披薩、咖啡豆「買1送1」　49元吃義大利麵

兩盤不敵史卓夫　西西帕斯哈雷公開賽16強爆冷遭淘汰

中信兄弟下半季主題日　泫雅8月3日開唱、周思齊922引退賽

讓愛永續、走出偏鄉　「2024善愛嘉年華」貿協與小樹攜手登場

資深咖追不到就性騷！噁放話「看妳照片打手槍」　蔡家蓁痛揭惡行

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

生活熱門新聞

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

藥局保險套常滯銷　一堆放到過期

老師點名1職業「薪水都很低」

「脫臼坐博愛座」婦不信亂噴！　毒物專家：難道要手掉下來

年輕人不講話「媽媽面試狂答」！主管秒錄取

台中女狂吃2萬元霸王餐！眾人揭她無敵原因

「寶寶脆折症全突變」名醫說別生　她懷24周猶豫中

快訊／國家警報響了！大雷雨轟1地　暴雨警戒2小時

快訊／基隆爆電動機車之亂！　謝國樑道歉了

2個月大嬰「染梅毒」！一查爸媽都陽性

查面試心得閃屎缺　過來人：別不信邪

國小生「腳上鞋子4萬5」他愣呆！全場炸鍋

更多熱門

相關新聞

皮膚科醫師教「正確使用A醇」5秘訣

皮膚科醫師教「正確使用A醇」5秘訣

說到抗老，A醇可說是近年來最夯的抗老明星成分，不僅許多品牌紛紛推出A醇保養產品，討論度也連年上升，但如果是A醇新手或肌膚較容易敏弱的人，A醇使用不當很容易會帶來刺激，讓你想用又不敢用？皮膚科醫師劉靜就分享5招使用A醇的小秘訣，從使用量、頻率到搭配等各方面，教你正確使用A醇不踩雷。

36歲零細紋「劉亦菲洗臉法」爆紅

36歲零細紋「劉亦菲洗臉法」爆紅

打400支坡尿酸豐臀「化膿感染」 女子拍影片親曝慘狀

打400支坡尿酸豐臀「化膿感染」 女子拍影片親曝慘狀

健康又美顏！營養師教吃5種堅果種子

健康又美顏！營養師教吃5種堅果種子

營養師教吃「5類食物」養出發光凍齡美肌

營養師教吃「5類食物」養出發光凍齡美肌

關鍵字：

4D童妍針童妍針抗老填充劑膠原蛋白玻尿酸舒顏萃林依吟林亮辰林暐熙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共36戰機、7共艦「四面夾台」　今再射火箭飛越我ADIZ

台生復旦畢典「暴打老師」慘了！

毒理博士揭冰箱致癌關鍵：媽媽的癌症是省出來的

未婚夫突改用餐具吃飯　她第6感準爆：出軌了

Google宣布1功能停用　5億用戶快備份

「戴套慘染菜花！」妹子電燒3次哭：又復發了

20多歲女「底下快爛掉」臭暈同事！　1洗衣習慣醫搖頭

快訊／政院國會改革覆議案失敗！　62票反對、51票支持

男被朋友騙到醫院　醒來發現「變性成女生」

即／男子國3「10樓高陸橋」墜落　當場慘死

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身

621夏至到！民俗專家提醒：記得睡午覺

即／騎士停路邊無辜被撞死　無良轎車竟肇逃

烤魷魚射出火箭術　女童全身燃燒

情侶撞球館活春宮！　友人竟近距離教學

更多

最夯影音

更多

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面