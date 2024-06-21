定格美麗的遙控器就在你手裡！3名醫齊推「4D童妍針」打造自然優雅精品級顏值

▲童妍針風靡全球25年，可刺激膠原蛋白增生多達2倍，受到眾多名媛貴婦、女星藝人爭相指定。（圖／品牌提供，下同）

記者萬玟伶／台北報導

春天翩翩來到，無論男生女生誰不想要人緣桃花都爆棚，自帶靚顏豐盈的好命光環！現在不用靠天生，利用高端科技偷吃步，也能促進膠原蛋白新生，打造人見人愛的盛世美顏。

提到膠原蛋白增生劑，就不能不提今年問世滿25週年的童妍針！引領全球皮膚微整注射型美容產品趨勢的童妍針，在醫美圈早已擁有一票鐵粉支持。去年童妍針更迎來大升級進階成為「4D童妍針」，4D童妍針主要採用美國FDA核准和國際ISO認證的全新製程專利技術，無論對於醫生在施打準備或是患者術後照護上，都更為簡單方便！甚至有醫師在臨床發現，由於4D童妍針的效果自然持久且不容易被發現，意外也獲得許多男性客群的指定。

▲最新數據證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，打造渾然天成「母胎美顏」。

究竟4D童妍針所代表的膠原蛋白增生劑和大家常聽聞的玻尿酸及其他含有填充成分的膠原蛋白填充劑有什麼差別？林暐熙醫師解釋，「童妍針之所以愈來愈火紅，就是因為相較於傳統的玻尿酸或膠原蛋白填充劑只是透過注射外來物達到暫時性的填補，而童妍針這種純粹、正統的膠原蛋白增生劑主要是透過刺激肌膚長出自己的膠原蛋白，從根本解決老化問題，由於100%不含任何填充劑，更不用擔心看上去饅化、膠感等，維持度還可以保持在2年至2年半。」但如果只是希望做局部的調整，想要擁有高鼻子、尖下巴的話，當然還是建議選擇適合自己劑型的玻尿酸或膠原蛋白填充劑，所以消費者首先要清楚自己是想要抗老還是要臉部雕塑！

林亮辰醫師分享，升級後的4D童妍針無論對客戶或醫師來說，也都是很有感的升級！他解釋，「4D童妍針主要是透過聚左旋乳酸微粒刺激肌膚組織，進而長出自己的膠原蛋白，同時還能活化組織微血管，因此我有許多客戶在施打完1到3週會發現，就連膚質都變得更透亮，氣色當然也變得更好。」再者他也強調，「4D童妍針比起前一代，研究證實可以刺激多達2倍的膠原蛋白增生，如今醫師在準備時也可以即泡即用，患者施打後回家也不需要再按摩，可親性更高！」林依吟醫師更淺笑表示曾經遇見堅持要親眼看醫師拆開4D童妍針包裝預泡的客戶，「我認為即泡即用不只幫助醫師在施打前的準備工作更簡便，對客戶來說，他們也能更加確定自己打的是原廠正貨，這也是童妍針風靡市場、令人趨之若鶩的見證！」

▲林亮辰皮膚專科診所院長、台中榮民總醫院年度優良教學醫師林亮辰。（圖／林亮辰醫師提供）

林依吟醫師也相當推薦患者以4D童妍針作為抗老療程的其中一環，「童妍針對醫師來說是一個引領市場的領導品牌，童妍針長年累積無數大型臨床試驗及臨床個案，不斷研究進化，讓它成為一個更安全有效的產品。」包括今年年初巴黎的世界抗老醫學會也發表最新數據，證實4D童妍針可以調控肌膚再生基因，重建肌膚年輕時的微環境，這也是目前沒有其他品牌能做到的，而且4D童妍針也是目前唯一獲得美國FDA、歐盟CE和台灣衛福部三方核准的正統膠原蛋白增生劑。

▲依定美時尚美學院長、陽明大學醫學博士、教育部部定醫學系講師林依吟。（圖／林依吟醫師提供）

童妍針的美需要醫師精湛的技術和過人的美感才能呈現，因此關於術前準備，林暐熙醫師提醒，「一定要挑選自己信任且有原廠認證的醫師與診所，施打後膠原蛋白可以維持多久則跟每個人流失的速度有關，盡量避免熬夜、抽煙喝酒，維持正常作息，就能讓4D童妍針的效果更好。」林依吟醫師也想藉此推廣施打觀念，「4D童妍針的效果需要時間來證明，因此我們都會建議第一次施打後4到6週後回診進行評估，有時大約需2到3次的療程，才能確保達到足夠且最佳的效果。」

▲慕診所院長、輔大醫院皮膚科主治醫師林暐熙。（圖／林暐熙醫師提供）

3位醫師最後也提到，面對年齡與地心引力的牽引，令人在意的肌膚問題從來都不是只單靠一種療程就能達到理想容顏，但透過升級版的4D童妍針能打造最自然的美感，彷彿一瞬間回到年輕狀態，不用擔心臉蛋變形，這都是3位醫師當下最推薦的減齡療程選擇。

童妍針風靡了1/4個世紀，今年正是歡慶25週年的重要一年，特別在6/21(五)～6/23(日)揪一路相挺的粉絲在線下快閃歡聚，地點就在台北微風松高H&M前廣場，凡於現場拍照打卡、或是使用25週年IG濾鏡（濾鏡連結）拍攝分享至FB/IG，即可獲得「魔幻鏡乙個」。值得一提的是，六、日15：00與16：00在現場將各有一場醫師分享會，讓有興趣的民眾更加了解科學美容，以及4D童妍針如今在抗老旅程中肩負的關鍵位置，現場互動還可獲得專屬醫師諮詢卷，讓有意以4D童妍針打造匿齡美顏的民眾，在活動現場就能與命定的合格醫師與診所相遇。

▼童妍針25週年快閃店，6月21日至6月23日於台北微風松高H&M前廣場快閃等場，現場拍照打卡即可獲得「魔幻鏡乙個」。