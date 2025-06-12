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屏科大生畢業前夕車禍亡！校方慟：他成績優異...將授學士學位

記者陳崑福／屏東報導

屏東科技大學曹姓大四生11日上午在屏東縣萬丹鄉大昌路與大圳路口發生交通事故，送醫不治；校方12日上午表示，很遺憾在畢業前夕發生此意外，該生於畢業前已完成所有學分修讀，校方將授予學士學位，並親自將該生的畢業證書遞予家屬。

▲萬丹鄉大昌路與大圳路口發生交通事故。（圖／資料照）

▲萬丹鄉大昌路與大圳路口發生死亡車禍，死者是屏科大應屆畢業生。（圖／記者陳崑福翻攝）

萬丹鄉大昌路與大圳路口11日8時許發生車禍，黃姓女駕駛與一名男性機車騎士碰撞，騎士送醫不治。警方初步調查，黃女酒測為0，騎士因傷重無法酒測，後續待法醫相驗，以釐清事故原因。

轄區的屏東警分局表示，近來無號誌路口事故頻傳，盼用路人提高警覺，行經路口務必減速慢行、注意左右來車，避免憾事再發生。

屏東科技大學校示，曹姓社工系學生於萬丹鄉社皮發生交通事故，校方接獲警方通知第一時間，校安人員即前往醫院並完成校安通報，及聯繫系主任、班導師、家長等相關人員，協助急難慰問金、學生平安保險等申請作業，同時啟動班級心理輔導，針對此一事件，本校深表遺憾與不捨，並將持續加強學生交通安全駕駛觀念的宣導。

屏科大說，該生平日在校成績優異，表現傑出，也有在系辦工讀，協助家中經濟；校方很遺憾在畢業前夕(畢業典禮14日)發生此意外，該生於畢業前已完成所有學分修讀，校方將授予學士學位，並親自將該生的畢業證書遞予家屬。

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