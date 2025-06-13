開回到家驚見車頂掛「半裸女屍」　男急報警始知自己釀禍

圖文／鏡週刊

巴西近日發生一起駭人聽聞的離奇車禍，一名車主開車返抵住處驚見車頂血跡斑斑，還卡一具半裸女屍，嚇到趕快報警，沒想到竟是一名22歲阿根廷女子被撞後卡在車頂，車子一路行駛大約3公里後才被發現。

綜合外媒報導，案發當天是受害者維亞爾瓦（Viviana Beatriz Villalba）的22歲生日，據駕駛事後向警方供稱，開車行經RS-344公路65公里處時，隱約感覺車輛撞到異物，無奈當時濃霧導致能見度極低，他誤以為撞擊的是野生動物，便直接開走，並未下車查看。

然而，當時駕駛其實撞上一名來自阿根廷的移工維亞爾瓦，她抵達巴西僅2週，在當地一家夜店工作。更詭異的是，維亞爾瓦的屍體被發現時，上身穿著黑色帽T和球鞋，下半身卻是赤裸的。肇事車主直到開回家，才赫然看見擋風玻璃垂掛一條人腿，車頂居然躺著一具女屍，車身更是沾滿了怵目驚心的血跡。

▲ 肇事車主在濃霧路段撞到女移工，屍體卡在車頂，一路載回家裡才發覺。（翻攝X@radioup955）

警方透過調閱監視器發現，在當天凌晨3點48分至3點52分之間，涉案車輛在市區行駛時，死者遺體已清晰可見地卡在車頂並隨車移動。為查明確切死因，遺體已送往聖路易斯岡薩加（São Luiz Gonzaga）的法醫研究所進行解剖。警方初步朝交通過失致死方向偵辦。目前，死者家屬在阿根廷政府的協助下，已啟程前往處理遺體遣返事宜。



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