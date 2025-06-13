胸骨凹陷撐不住夢想！　崑科大錢谷村逆轉人生錄取6所碩士班

▲崑山科大錢谷村從清寒家庭出發，雙主修、獲獎連連，一舉錄取六間研究所，為自己的人生開出新路。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「父母無法選擇，但人生可以自己扭轉。」來自困苦家庭的崑山科技大學金融管理系畢業生錢谷村，胸骨凹陷、脛骨異常，成長路途充滿病痛與匱乏，卻不曾向命運低頭，靠著打工籌醫藥費、努力雙主脩金融與視傳科系，考取12張證照、拿下多項獎學金與競賽佳績，一舉錄取6所研究所，用行動證明再艱難的起點，也能創造自己的燦爛舞台。

錢谷村從小家境清寒，父母離異，母親獨力撐起一家生計，生活艱困到常靠喝水裹腹、吃親戚送的過期食物度日。國高中歷經休學與轉學，最終選擇先工作兩年幫補家計。辦理薪轉戶時，銀行專員的親切與專業深深觸動他，讓他立志轉向金融專業，報考崑山科大金融管理系，重啟學習之路。他不僅考取高級證券業務員、期貨人員、內部稽覈等12張專業證照，還名列學業前三，連年獲得鴻海獎學金、慈濟新芽獎等多項肯定。

因興趣廣泛，他加修視傳系課程與餐飲廚藝第二專長班，參與設計與拍片比賽入圍獲獎，也積極加入手工藝社，喜愛烘焙、種菜、照顧動物，培養多元技能。他身上裝有矯正鋼板，仍忍著疼痛完成課業，還兼任教學助理與社團幹部，練就協調與團隊能力。畢業前已錄取雲林科大、慈濟大學等六所碩士班，未來將赴雲科大深造，期望進入銀行體系服務，翻轉家庭經濟，也回饋社會。

他感性表示：「沒有這些幫助過我的人，我走不到今天。未來我也會用自己的方式，點亮別人的希望。」錢谷村的人生，不只是逆境求學的故事，更是一封獻給每位努力青年最真摯的勉勵信。