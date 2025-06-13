景鴻鑫進校園帶「不摺紙飛機」　王家貞推心靈教育向下紮根

▲景鴻鑫教授帶領勝利國小學生參與「不摺紙飛機比賽」，寓教於樂、激發創意。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

憂鬱防治向下紮根，教育現場也能飛出希望的翅膀！台南市憂鬱症關懷協會13日上午在勝利國小舉辦「不摺紙飛機比賽」，由成大航太研究所退休教授景鴻鑫親自指導五年級學生，透過動手做與簡單物理原理，引導學生寓教於樂、培養自信與探索精神。

本次活動是「關心入校園」系列的一環，在台南市政府與教育局的支持下，由協會創辦人、台南市議員王家貞推動，透過學習與遊戲融合，讓孩子在校園中享受溫暖與支持的氛圍。勝利國小多功能教室在志工、老師與校方的協助下，洋溢著滿滿正能量。

特別的是，勝利國小校長葉和源過去曾擔任憂協第一、二屆理監事，長期關注學生心理健康，與憂協淵源深厚。葉校長今年即將從教育界退休，44年教職生涯、24年校長歷練，是南市教育界的典範人物。活動現場，憂協現任理事長陳柏勳、創會長林明正、執行長高明禮及王家貞議員特別致贈紀念品，寫下「感謝您為教育點燈」，向這位教育尖兵致敬。

葉校長也以一貫的幽默風格回應：「我退休後，也要為自己的人生點一盞燈啦！」讓現場笑聲連連、溫馨滿溢。

王家貞議員表示，本次活動除了教授景鴻鑫博士的創意教案引發孩子高度興趣外，更因她與景教授的三名孩子皆為勝利國小畢業生，使這場活動格外有緣份。活動也成為感謝葉校長、傳遞心理健康關懷的最佳場域。

她強調，台南市憂鬱症關懷協會未來將持續深入校園推廣心靈教育，讓更多孩子在安心的學習環境中茁壯，也為教育現場點亮更多希望的燈火。