　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女行員幫詐團洗錢！法官轟銀行內控失靈　共同賠苦主165萬

記者黃宥寧／台北報導

國內首宗銀詐勾結案！中信銀行前行員朱紫彤任職期間，利用職務之便，協助詐騙集團調高人頭帳戶的單日轉帳額度。其中羅姓男子誤信「台灣財豐平台」投資獲利，陸續匯出359萬元，事後發現其中4筆共165萬元是朱女操作帳戶轉走，怒提民事求償。士林地院認定朱女與詐團構成共同侵權，中信銀行監督失職，判兩者須連帶賠償165萬元及利息。

羅男指出，2022年底看到「台灣財豐綜合交易平台」的網路廣告，誤信為合法投資，在LINE群組中接受詐團成員指示，陸續分9筆匯出共359萬2200元。直至無法提款才驚覺受騙，報警後發現，其中有4筆合計165萬元的款項，是透過朱女協助提高轉帳額度的中信帳戶轉出，遂提起民事訴訟，請求中信與朱女連帶賠償全部損失。

中信銀辯稱，並非所有款項流入該行帳戶，部分帳戶也非由朱女負責開設或調額，應與她的行為無直接因果關係；同時認為羅男輕信網路廣告、具重大過失，應酌減賠償金額。朱女則僅願意賠償1萬元，其餘否認責任。

然而法官審酌後認為，羅男的9筆匯款中，有4筆確實由朱女職務上協助調額與綁定帳戶後轉出，行為與詐騙結果具直接因果關係，且朱女供述時亦未否認涉案；另據桃園法院刑事判決，朱女已因違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪名，遭判刑6年6月。

▲▼銀行行員開通18人頭帳戶，2個月替詐騙集團洗錢2億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲銀行行員開通18人頭帳戶替詐騙集團洗錢上億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

法院駁回中信與朱女主張羅男「與有過失」的抗辯，強調詐騙手法層出不窮、防不勝防，無論是社會名流或一般民眾，皆可能成為受害者。羅男當初亦曾先以小額試提確認平台可提領後，才追加投入資金，難認其行為輕率，亦難認具有重大過失。

針對朱女主張羅男應自行負責的辯詞，法院更嚴詞指出：「無異於在千方百計詐騙受害人之後，回頭指責嘲弄其為何如此輕易受騙上當，形同造成心理上的二度傷害，顯不合事理。」

法院並痛斥中國信託銀行未能證明對朱女的選任與監督「已盡相當注意」，且該行近年已有多名行員涉入類似調額洗錢案件，2023年更因此遭金管會重罰，顯示內部控管嚴重失靈，故判中信銀行與朱紫彤應連帶賠償羅男165萬元及年息5%利息，其餘因無法證明與朱女行為直接相關，部分請求遭駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響
老牌營造廠一天崩10案　建築業拉警報恐「集體斷氧」
包養妹變科技工程師！「甜心爸」看她手機怒了　硬上炒魷魚
獨／陶朱隱園借款剩53億待還　銀行團4條件寬緩
快訊／Uber宣布併購「皇冠大車隊」
快訊／殘殺酒店妹！26歲兇手長相曝　曾毆打超商店員
快訊／放棄台大！　雲林學霸最後決定曝
前駐關島處長溢領逾300萬房屋補助　監察院彈劾送懲戒法院
「Sweety」劉品言、曾之喬都結婚了！網列4共通點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮備妥13萬組緊急避難包+救護包　玉里19日起鄰里長新自配送

女行員幫詐團洗錢！法官轟銀行內控失靈　共同賠苦主165萬

花蓮殘殺酒店妹！凶嫌長相、黑歷史起底　曾出拳毆打超商店員

台中男「太累」自撞翻車一度意識不清　警消救出送醫

「喵喵高檔廁所」疑被貓抓壞釀火災　房東求償三方81萬敗訴

土耳其旅遊團母女疑食物中毒　旅館躺2天還沒空調怒求償

酒後變縱火犯！彰化三寶爸壓力爆棚　當街潑汽油燒機車洩憤

「鑫豐」輪烏坵碼頭觸礁！船底10公分裂縫進水　全員棄船上岸

包養妹變科技工程師！「甜心爸」發現有小王　掐脖硬上炒她魷魚

快訊／通緝犯拒捕催油門落跑　衝人行道棄車逃！貨車司機衰遭撞

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

花蓮備妥13萬組緊急避難包+救護包　玉里19日起鄰里長新自配送

女行員幫詐團洗錢！法官轟銀行內控失靈　共同賠苦主165萬

花蓮殘殺酒店妹！凶嫌長相、黑歷史起底　曾出拳毆打超商店員

台中男「太累」自撞翻車一度意識不清　警消救出送醫

「喵喵高檔廁所」疑被貓抓壞釀火災　房東求償三方81萬敗訴

土耳其旅遊團母女疑食物中毒　旅館躺2天還沒空調怒求償

酒後變縱火犯！彰化三寶爸壓力爆棚　當街潑汽油燒機車洩憤

「鑫豐」輪烏坵碼頭觸礁！船底10公分裂縫進水　全員棄船上岸

包養妹變科技工程師！「甜心爸」發現有小王　掐脖硬上炒她魷魚

快訊／通緝犯拒捕催油門落跑　衝人行道棄車逃！貨車司機衰遭撞

賴芊合氣炸暴走「開車拖行劉至翰」他臉部磨傷　驚悚畫面曝光！

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸　6／10起限量開賣

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　山區暴雨持續2小時

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」　就醫確診罹癌超大腫瘤

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

好市多「1神物」秒變靈魂沾粉　一票人配炸物推爆：小孩超愛

花蓮備妥13萬組緊急避難包+救護包　玉里19日起鄰里長新自配送

中石化董座指銀行協商已結束　再三強調：沒背書

電動滑板車「鋰電池起火」奪4命！　法13歲少年跳窗墜亡

記憶體報價上漲助攻！威剛5月營收41.69億元　創15年來單月新高

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

社會熱門新聞

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

妻開報廢賓士遭攔　「黑支」開直播嗆警

3.2萬徵人寫程式　女大生應徵淪豬仔

即／台中33歲女陳屍出租套房

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

涉性平硬現身畢典　受害女大生崩潰提告

台中男結婚3年　嬌妻卻2度跟他同事親熱

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

名醫襲胸「乳頭會不會漲」　人妻看診變惡夢

獨／市府科長闖紅燈裝病被逮　法庭秀悲情牌

更多熱門

相關新聞

金融機構阻詐！　13家拒自然人憑證線上開戶

金融機構阻詐！　13家拒自然人憑證線上開戶

自然人憑證開戶成了詐團用來開戶的温床，為了防堵銀行端暫停受理用數位憑證開戶作業，超過13家金融機構公告不接受自然人憑證線上開戶的機制，未來想便利開戶更困難。

ATM存到飽掰了！國泰世華日限300萬　6／28生效

ATM存到飽掰了！國泰世華日限300萬　6／28生效

打詐狠招！聯邦銀限縮定存解約條件　7月生效

打詐狠招！聯邦銀限縮定存解約條件　7月生效

大蛇丸照片遭詐團冒用！本尊一看滿頭問號

大蛇丸照片遭詐團冒用！本尊一看滿頭問號

一表看懂6家金控5月獲利　兆豐金EPS 0.9元暫居冠

一表看懂6家金控5月獲利　兆豐金EPS 0.9元暫居冠

關鍵字：

女行員詐團銀行

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

颱風可能生成　最新預測路徑曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面