女行員幫詐團洗錢！法官轟銀行內控失靈　共同賠苦主165萬

記者黃宥寧／台北報導

國內首宗銀詐勾結案！中信銀行前行員朱紫彤任職期間，利用職務之便，協助詐騙集團調高人頭帳戶的單日轉帳額度。其中羅姓男子誤信「台灣財豐平台」投資獲利，陸續匯出359萬元，事後發現其中4筆共165萬元是朱女操作帳戶轉走，怒提民事求償。士林地院認定朱女與詐團構成共同侵權，中信銀行監督失職，判兩者須連帶賠償165萬元及利息。

羅男指出，2022年底看到「台灣財豐綜合交易平台」的網路廣告，誤信為合法投資，在LINE群組中接受詐團成員指示，陸續分9筆匯出共359萬2200元。直至無法提款才驚覺受騙，報警後發現，其中有4筆合計165萬元的款項，是透過朱女協助提高轉帳額度的中信帳戶轉出，遂提起民事訴訟，請求中信與朱女連帶賠償全部損失。

中信銀辯稱，並非所有款項流入該行帳戶，部分帳戶也非由朱女負責開設或調額，應與她的行為無直接因果關係；同時認為羅男輕信網路廣告、具重大過失，應酌減賠償金額。朱女則僅願意賠償1萬元，其餘否認責任。

然而法官審酌後認為，羅男的9筆匯款中，有4筆確實由朱女職務上協助調額與綁定帳戶後轉出，行為與詐騙結果具直接因果關係，且朱女供述時亦未否認涉案；另據桃園法院刑事判決，朱女已因違反組織犯罪防制條例、加重詐欺及洗錢防制法等罪名，遭判刑6年6月。

▲銀行行員開通18人頭帳戶替詐騙集團洗錢上億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

法院駁回中信與朱女主張羅男「與有過失」的抗辯，強調詐騙手法層出不窮、防不勝防，無論是社會名流或一般民眾，皆可能成為受害者。羅男當初亦曾先以小額試提確認平台可提領後，才追加投入資金，難認其行為輕率，亦難認具有重大過失。

針對朱女主張羅男應自行負責的辯詞，法院更嚴詞指出：「無異於在千方百計詐騙受害人之後，回頭指責嘲弄其為何如此輕易受騙上當，形同造成心理上的二度傷害，顯不合事理。」

法院並痛斥中國信託銀行未能證明對朱女的選任與監督「已盡相當注意」，且該行近年已有多名行員涉入類似調額洗錢案件，2023年更因此遭金管會重罰，顯示內部控管嚴重失靈，故判中信銀行與朱紫彤應連帶賠償羅男165萬元及年息5%利息，其餘因無法證明與朱女行為直接相關，部分請求遭駁回。