保護令當廢紙！逆子持棍爆打親母全身傷　還嗆：是她自己打的

▲新北市許姓兒子出手打親生母親遭起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止一名許姓男子，因家暴被法院命禁止對母親陳姓婦人任何接觸與騷擾。沒想到他不但視令如無物，竟又因「家務瑣事」爆氣，拿木棍狠打老母，導致陳婦手腳多處擦挫傷，最後倉皇逃到地下室向警衛求救報警。士林地檢署偵結，依違反保護令及傷害直系血親罪起訴。

許男與陳姓母親早有家暴紀錄，陳母在2023年1月向士林地院申請保護令獲准，法院明文禁止許男任何形式騷擾、接觸，效期2年。

孰料，去年11月14日下午6點多，許男因小事對母親不滿，竟在自家住處持木棍朝母親猛打，造成其左手臂、膝蓋、腳踝、大腿多處受傷，還波及手指、手背，整隻手傷痕累累。

陳婦嚇壞了，趁隙逃往社區地下室向警衛求救，並報警處理。檢警調查發現，這已非許男第一次動手，受害人也曾因被毆傷而聲請保護令。

許男到案時矢口否認犯行，還辯稱是母親拿椅子柄打他，「不知道她怎麼自己弄傷的」，但檢方看驗傷單、法院保護令、警方執行紀錄等，斥他「睜眼說瞎話、推託塞責」，事證明確，故不採信其說詞。

檢方認，許男行為已觸犯《家庭暴力防治法》第61條違反保護令，並依《刑法》第277條、第280條（傷害尊親屬加重）聲請簡判，將依法從重處分。