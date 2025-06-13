台南武士刀男身分曝！頸部中彈命危　30歲警「走火」現創傷症候群

▲台南永康吳姓男子持武士刀揮舞引發民眾報警，警方在壓制吳男時意外發生警槍走火，擊中吳男頸部送醫搶救，目前已完成手術移入加護病房治療觀察。（記者林云翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市永康區12日晚上發生1名46歲吳姓男子持武士刀在賣場門前揮舞，警方到場時男子拒不配合，跑入店內遭員警壓制過程中疑似警槍走火，吳男頸部中彈倒地失去生命跡象，經送醫急救並漏夜手術，目前已住進加護病房觀察中，仍有生命危險。

台南市警永康分局復興派出所於12日晚間7時3分接獲報案，稱在永康區中華路143號1樓，有一名男子手持武士刀在店前揮舞，警方獲報後立即派遣線上警力前往處理。

到場員警發現一名46歲吳姓男子持刀站在二手賣場門口，警方當場拔槍戒備並高聲喝令他放下武器。吳男見狀拒絕隨即跑入賣場內部，員警尾隨進入並持續警告吳男放下刀械，過程中警方趁吳男不備上前壓制時，未料壓制過程中疑似發生警槍走火，吳男遭子彈擊中頸部，結果失去生命跡象。

現場員警馬上進CPR急救，同時通報消防局派救護車救援，吳男由救護車送往成大醫院急救，經成大醫院急診醫療團隊全力搶救，吳男恢復呼吸心跳等生命跡象，並漏夜進行手術，目前已完成手術轉入加護病房觀察治療，成大醫院表示，傷者目前由醫療團隊積極治療。

永康分局副分局長楊富仁表示，該案已依規定報請台南地檢署指揮偵辦，後續也將依警政署規定調查員警使用警械情形，釐清是否涉及過當情事。

副分局長楊富仁13日上午指出，永康本分局復興派出所接獲報案，員警趕赴現場在巡邏車上即見吳民持武士刀揮舞，當時商場人潮眾多，為避免吳民傷及無辜民眾，員警下車後當即喝令吳民放下刀子並持槍上膛警戒，壓制過程中造成槍枝走火，子彈擊中吳民後頸部送醫治療，吳民於12日深夜11時52分完成手術，目前還未清醒，送加護病房持續治療中。

據查，本案涉案戴姓員警是永康分局復興派出所員警，現年30歲從警8年，用槍的戴姓員警也受到驚嚇，疑有創傷症候群，這兩天先讓戴員放假平復身心。

另涉案吳男，目前無業，本人係台南市社會局安置對象（街友），他未婚也無子女，有1名哥哥及1名姊姊。昨晚要開刀手術時，也是找同為社會局列安置對象的吳男哥哥，以家屬身分簽署手術同意書等文件，才得以進行手術，幸好手術順利，目前人在醫院加護病房觀察治療中。

據了解，吳男當時疑似酒後情緒激動才持刀在街頭揮舞，惟店家不願對外提供監視系統畫面，目前由警方調閱店內監視系畫面釐清吳男其行為動機與精神狀況，另也調閱現場執勤員警密錄器畫面，以比對釐清整起事件始末。