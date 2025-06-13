快訊／花蓮兇殺！酒後口角持刀怒殺好友　醉男羈押禁見

▲花蓮男子酒後持刀殺害友人，法院裁定羈押禁見。（圖／地方中心翻攝）



地方中心／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉11日晚間發生一起命案，吳姓男子(56歲)前往陳姓男子(32歲)家裡喝酒，未料兩人酒後發生爭執，陳男當場持水果刀朝對方腹部、大腿猛刺，造成吳男身亡後逃逸，而警方獲報後緊急將人逮捕到案，陳男也坦承犯案，經複訊後檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

花蓮地檢署指出，被告陳姓男子經訊問後，因認涉犯刑法第271條第1項之殺人罪嫌重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據及反覆實施之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押之原因及必要，爰向臺灣花蓮地方法院聲請羈押獲准。

檢方獲悉上開重大刑案後，亦同步啟動犯罪被害人保護機制，通報財團法人犯罪被害人保護協會臺灣花蓮分會，提供犯罪被害人家屬全面性及支持性服務，期望能陪伴被害家庭走過傷痛。

回顧此案，11日中午吳男前往陳男家裡喝米酒聊天，雙方卻發生口角爭吵，陳男一氣之下竟拿出家裡的水果刀朝對方猛刺，隨後逕自離開現場，直到晚間7時許女友返家時，驚見滿身是血、明顯死亡的吳男，連忙報警。而警方到場後不久，陳男才渾身酒氣返家，隨即被員警逮捕，至於詳細爭執內容、殺人動機仍有待進一步釐清。