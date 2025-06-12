台東翁迷路超商徘徊　警載送客運轉運站助返家

▲長者迷途，台東警方暖心護送返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

一名來自台東郊區的高齡長者，日前因不熟悉市區道路而在超商內徘徊許久，神情疲憊、略顯不安，引起店員關注並通報警方協助。寶桑派出所員警獲報後立即趕抵現場，順利協助該名老翁返回轉運站搭車返家，展現溫暖貼心的警民關懷。

事發於下午約4時，台東警察分局寶桑派出所警員許可薰與實務訓練生黃鈞翊執行巡邏勤務時，接獲超商通報指出，一名年約七旬的長者獨自坐在店內用餐區多時，疑似迷路。警方趕到現場時，發現該名老翁拄著拐杖獨坐椅上，神色中帶有些許焦急與不安。經初步關懷後，確認其身體狀況無礙。

老翁向警方表示，當日自住處搭車前來市區處理私事，惟因距離上次進城已久，對當地路況與交通動線已不熟悉，辦完事後便找不到返回轉運站的路。感到迷惘之際，選擇進入超商短暫歇息並向店員求助。

了解狀況後，警方主動開車載送老翁前往台東轉運站，並考量其年事已高，特別在便條紙上詳細寫下搭乘班次及目的地下車站名，交給站務人員以便轉知司機，確保老翁能順利搭乘正確班次、安全返家。

台東警察分局表示，基層員警執勤時秉持為民服務精神，遇有民眾需要協助時，均會主動伸出援手。警方也提醒，民眾若前往不熟悉地區，應事先規劃交通路線或攜帶聯絡資訊，避免迷路或突發狀況。如有緊急需求，可隨時撥打110或派出所電話尋求協助。