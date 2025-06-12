Popeyes推全新「布里歐鳳梨辣腿堡」　大塊酥炸腿排淋雙醬

▲Popeyes今夏推出全新「CJS布里歐鳳梨辣腿堡」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

繼登峰造極海陸堡後，美國知名連鎖速食店「Popeyes」今夏推出全新「CJS布里歐鳳梨辣腿堡」，經典酥炸雞腿排搭配焦烤鳳梨片、水牛城辣醬等打造全新辣味漢堡，即日起於全門市上市。

Popeyes開賣全新「CJS布里歐鳳梨辣腿堡」，以焦烤鳳梨片為主，搭配水牛城辣醬、特調肯瓊風味美乃滋，再疊上經典酥炸雞腿排，最後包裹在奶香濃郁的布里歐麵包中，大口咬下炸出清爽辣感滋味，單點售價159元。

同步提供「酷夏獨享餐」優惠套餐，內含CJS布里歐鳳梨辣腿堡1顆、都是腿炸雞1塊（炸雞部位不可指定）、中薯1份、中杯檸檬小氣彈1杯，售價299元。

▲bb.q CHICKEN近日把韓國超人氣「奶香卡滋炸雞」搬進台灣。（圖／記者蕭筠攝）

韓式連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」近日也把韓國超人氣「奶香卡滋炸雞」搬進台灣，選用經典黃金炸雞做為基底，現點現炸後裹上鹹甜玉米濃湯調味粉，再撒上玉米脆片增添咔滋口感，最後以紅椒粉點綴，打造濃郁奶香交織些許微辣風味。

奶香卡滋炸雞提供半雞、去骨炸雞、半半炸雞、雙口味炸雞選擇，售價389元起至698元，全門市限時、限量上市。