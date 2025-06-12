海神宮溺水3死！結縭10年妻悲露刺青：從交往就決定跟他一輩子

▲死者郭男妻子表示，與丈夫在身上刺下彼此的名字，本以為可以相伴終生，未料卻會發生意外。（圖／民眾提供）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣三地門溯溪秘境「海神宮瀑布」昨(11日)下午傳出溺水3死意外，據了解，死者郭男(44歲)與在台電工作的黃男(44歲)是高中好友，2人再約上38歲的林男(停車場管理員)一起戲水，未料卻一同殞命。郭男的妻子受訪時表示，夫妻倆人結婚10年，還在身上刺下彼此的名字，「從開始交往，我就決定要跟他一輩子，卻沒想到會發生意外……。」

警方調查，3名死者均為高雄人，11日從高雄出發南下，到屏東三地門秘境「海神宮瀑布」戲水消暑，未料卻發生意外，3人被救起時均已無生命徵象，經送醫搶救後仍然不治身亡。檢方今(12日)相驗3人遺體，確認都是溺水窒息死亡，遺體無明顯外傷，家屬對於死因未有意見。

從事安全工程的死者郭男妻子表示，與丈夫結縭10年，未有子嗣，夫妻相守、不離不棄，本以為可以像一對平凡夫妻白頭偕老，未料卻因一場意外天人永隔；郭妻還露出後頸的刺青，表示她與丈夫都將彼此的名字刺在身上，表示忠貞不渝，「我從開始交往，就決定要跟他一輩子，沒想到突然發生這種事情，我也沒辦法。」

而另名死者林男的妻子也哀傷地說，與丈夫結婚一年多，2人還沒有孩子，平時夫妻感情良好，當天丈夫有跟她說要去屏東玩，沒想到竟會接到警察通知，丈夫再也回不了家。

▼林妻說，丈夫當天有表示要去屏東玩，沒想到竟再也回不了家。（圖／民眾提供）