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海神宮戲水奪3命！母悲泣「3人沒一個回來」　檢相驗死因曝光

▲▼屏東三地門海神宮溺水3死，台電男母親受訪。（圖／民眾提供）

▲屏東三地門海神宮溺水3死，檢警今相驗3人遺體，確認死因均為溺水窒息。（圖／民眾提供）

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

屏東縣三地門溯溪秘境「海神宮瀑布」昨(11日)下午傳出溺水悲劇，造成3名男子不幸死亡。死者郭男(44歲)與在台電工作的黃男(44歲)是高中好友，2人再約上38歲的林男(停車場管理員)一同戲水，未料卻一同殞命。黃男的母親悲痛表示，兒子真的很乖，跟同學相約玩水，怕家人會擔心都沒有講，沒想到發生意外，「3個人沒一個回來。」

據了解，3名死者都是高雄人，昨從高雄出發，前往位於屏東三地門鄉的「海神宮瀑布」遊玩。該景點位於茂林風景區青山部落內，是當地著名溯溪秘境，擁有奇岩峭壁與深潭景觀，因如神話場景而得名，吸引不少遊客前來探險與戲水。

根據目擊者描述，11日下午經過時發現有3名男子在水中掙扎，急忙下山通報，但由於事發地點道路崎嶇、位處深山，目擊民眾花了近半小時才下山，並請小吃攤店家協助報案，等警消趕抵後，3人早已沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救，仍宣告不治身亡。

▲▼屏東三地門海神宮溺水3死，台電男母親受訪。（圖／民眾提供）

▲黃男母親泣訴「3個人沒一個回來」。（圖／民眾提供）

黃男的母親接獲噩耗後悲痛欲絕，今語帶哽咽地表示，兒子很乖、真的很乖，「去玩水怕家人會煩惱，都不敢講，我們也不知道，3個好朋友就一起去了，結果3個人都沒一個回來！」

檢方今相驗3人遺體，確認3名死者死因都是溺水窒息，身上無可疑外傷，目前已發相驗證明書給家屬，家屬對於死因沒有意見。

▼3人相約從高雄出發前往屏東三地門戲水，不料均不幸溺斃。（圖／民眾提供）

▲▼屏東三地門海神宮瀑布溺水3人OHCA。（圖／記者陳崑福翻攝）

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