「面癱哥」非法滯美被捕離境　挺川網紅：我幹的

▲全球TikTok擁有最多粉絲的網紅「面癱哥」拉梅因滯留美國遭逮捕，目前已自行選擇離境。（圖／翻攝自Instagram@khaby00、微博）

圖文／鏡週刊

全球TikTok擁有最多粉絲的網紅「面癱哥」拉梅（Khaby Lame）因滯留美國遭逮捕，目前已自行選擇離境，至今也未對此事發表任何評論。挺川的年輕網紅出面聲稱，拉梅離境是他一手促成的。

據《BBC》報導，川普（Donald Trump）對移民的強硬政策，不僅在洛杉磯引發警民衝突，也燒到網紅圈！TikTok全球粉絲最多的25歲義大利公民拉梅6月7日在拉斯維加斯被美國移民與海關執法局（ICE）逮捕。

ICE指出，拉梅於4月30日入境美國，但他疑似未在規定期限內離境，6月7日在拉斯維加斯遭扣留，當日即被釋放，並選擇「自願離境」，不會留下驅逐出境的紀錄。目前拉梅已自行離境，但對於此事始終未發表任何評論。

現年25歲的拉梅出生於塞內加爾，不過1歲起就搬至義大利；拉梅以幽默簡潔的「無言嘲諷」短片聞名，時常模仿網路複雜又荒謬的生活技巧影片，直接以簡單又直白方式完成同樣任務，在TikTok擁有超過1.62億名粉絲。

挺川普的年輕網紅路東（Bo Loudon）於X宣稱，拉梅的離境是他一手促成，他與ICE合作將滯留的拉梅逮捕後驅逐，更強調「每位非法移民都必須被驅逐出境。」路東曾透露是川普小兒子巴倫（Barron Trump）的摯友。

路東接受網路主播訪問時表示，拉梅曾與他的朋友們有過合作，他的朋友透露拉梅是非法滯留者，「我就打了幾個電話給行政部門的朋友，然後這件事就迅速發生。」他還聲稱拉梅是不喜歡川普的「極左網紅」，但目前無明顯證據顯示拉梅有公開政治立場。

Every single illegal alien needs to be DEPORTED.



When I found out the biggest TikTok star, Khaby Lame, is an illegal alien evading taxes, I worked with Trump's ICE to have him removed.



He's since been detained by ICE and removed.



The Trump team works at LIGHTING SPEED!⚡️ pic.twitter.com/STKk2ICjS8 — Bo Loudon (@BoLoudon) June 10, 2025



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