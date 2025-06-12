　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

威力彩衝11.2億！詹惟中曝「3生年尾數」賺大錢

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩頭獎上看11.2億元。（示意圖／記者許力方攝）

網搜小組／劉維榛報導

威力彩連30期槓龜，今（12日）頭獎飆到11.2億元。命理師詹惟中以生年尾數分析運勢，本周財運爆棚前3名，是西元生年尾數2、6、9的朋友，他直呼，這些人過往的投資有望獲利，也要把握「出外貴人緣旺盛」，靠破小財來賺大錢。

詹惟中在YouTube頻道「詹惟中 開運好週到」分享6月9日至15日的當週運勢，財運最好的前3名，就是西元生年尾數2、6、9的人，由於本身自己就是財神爺，過往投資都能獲利，像是股票能小賺、買賣也有機會，別錯過本周的賺錢大好機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

詹惟中也強調，尾數2、6、9之人可多多善用「兄弟財」，不管是有親血緣、堂表與結拜兄弟姊妹都可以多聯絡，「多跟他拜託、哭窮」，相信能哀兵必勝，那麼財運自可而來。

最後，詹惟中認為，這禮拜尾數2、6、9之人的賺錢策略，也要把握「出外貴人緣旺盛」，嘴巴甜一點、不妨送個小禮物，破小財來賺大錢，因為「請吃飯，小錢不出、大財不入」，這關鍵非常重要。

另外，楊登嵙指出，本期財運最旺的4個生肖分別是鼠、牛、龍及猴，這些生肖的朋友在這次抽獎中更有機會受到財神眷顧。此外，他也透露「財神方」位置，表示購買彩券時可選擇家中正北或東南方向的彩券行，因這些方位的財運較強，較容易誕生頭獎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
625 4 3976 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高中學霸遭「五校通殺」　校方曝現況
熱帶低壓估今晚登陸　粉專示警：南部明防致災性降雨
5惡煞街頭飛車追逐6傷！　騎士小腿以下慘截肢
熱帶低氣壓可能今晚觸陸　劇烈雨勢連炸3天
「波霸」葉子楣慶生趴辣挺車頭燈！　大咖港星都來了
快訊／中午前就飆36.8度！　2縣市高溫警示
BLACKPINK高雄世運11萬張票搶光！　粉絲呆：進去就沒
陳傑憲婉拒開球　統一獅公布「台灣日」出征代表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵董座交棒「史哲最快明上任」 鄭光遠下周一轉戰台鐵

日月光中壢廠「員工餐驚見活蛆」　衛生局：現場有多項缺失

女生雙手吃草莓很做作？　閨蜜罵她「綠茶」：沒男的別裝

快訊／高中學霸遭「五校通殺」現況曝　校方證實：全力備考分科

熱帶低壓估今晚花蓮附近登陸　粉專示警：南部明天防致災性降雨

連鎖加盟業者攜手相挺國產鮮乳　農業部：公私協力共同支持臺灣酪農

桃機第3航廈北廊廳9月完工　年底啟用8個登機門

快訊／中午前已36.8度！2縣市「高溫警示」

不是靠大肌肌！　研究揭「男性1體型」最具吸引力

威力彩衝11.2億！詹惟中曝「3生年尾數」賺大錢

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

【測試寶寶最喜歡哪個親戚】他0思考秒投入姨丈懷抱XD！

【館長上海驚見柯P衣】陳之漢見粉絲穿KP衣！大呼感動...沿路狂噴賴清德「丟臉丟到國外」

【太巧還是太扯？】饅頭媽前男友茶行也遭貨車猛撞！

高鐵董座交棒「史哲最快明上任」 鄭光遠下周一轉戰台鐵

日月光中壢廠「員工餐驚見活蛆」　衛生局：現場有多項缺失

女生雙手吃草莓很做作？　閨蜜罵她「綠茶」：沒男的別裝

快訊／高中學霸遭「五校通殺」現況曝　校方證實：全力備考分科

熱帶低壓估今晚花蓮附近登陸　粉專示警：南部明天防致災性降雨

連鎖加盟業者攜手相挺國產鮮乳　農業部：公私協力共同支持臺灣酪農

桃機第3航廈北廊廳9月完工　年底啟用8個登機門

快訊／中午前已36.8度！2縣市「高溫警示」

不是靠大肌肌！　研究揭「男性1體型」最具吸引力

威力彩衝11.2億！詹惟中曝「3生年尾數」賺大錢

高鐵董座交棒「史哲最快明上任」 鄭光遠下周一轉戰台鐵

日月光中壢廠「員工餐驚見活蛆」　衛生局：現場有多項缺失

北檢外直播遭「飲料淋頭」　四叉貓告2男傷害今出庭

「饅頭媽」前男友茶行被貨車衝撞原因曝　欠300萬賭債不還

女生雙手吃草莓很做作？　閨蜜罵她「綠茶」：沒男的別裝

快訊／高中學霸遭「五校通殺」現況曝　校方證實：全力備考分科

快訊／《楓之谷Artale》拍賣場修一個月還是壞　上線實測「全失敗」

揪人妻歡唱被當小王！他深夜叫囂要夫妻「踹共」　開槍洩憤被逮

台積電UTokyo Lab啟用　與東京大學合推先進半導體研究及人才培育

鄧麗君姪子登韓選秀舞台！　鄧佳駿從精品店員到練習生

周氏蝦捲員工「廚餘倒回滷鍋」遭消費者踢爆　衛生局火速稽查

生活熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

更多熱門

相關新聞

今「威力彩」上看11.2億！　4生肖容易中獎

今「威力彩」上看11.2億！　4生肖容易中獎

今（12）日威力彩頭獎累積至11.2億元，吸引全台民眾爭相試手氣，希望能夠提早退休。命理專家楊登嵙老師特別分享，本期有4個生肖財運最佳，建議可邀請他們一起購買彩券，提升中獎機率。

威力彩貳獎3組集中士林彩券行　潛在中獎人指向英業達員工

威力彩貳獎3組集中士林彩券行　潛在中獎人指向英業達員工

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

即／威力彩10億開獎了！今晚幸運兒是你嗎

即／威力彩10億開獎了！今晚幸運兒是你嗎

威力彩衝10億「1招穩中」為何沒人試？網破盲點

威力彩衝10億「1招穩中」為何沒人試？網破盲點

關鍵字：

本周財運威力彩頭獎貴人發財

讀者迴響

熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

AIT籲準備好「避難包」　7物是必備品

劉品言重訓「孕肚首曝光」！

快訊／學霸高中生落榜　甄選會：分發資格遭教育部發函取消

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

人夫偷吃高中女同學！被抓包認：至少10次

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她回擊

6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面