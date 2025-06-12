威力彩衝11.2億！詹惟中曝「3生年尾數」賺大錢

▲威力彩頭獎上看11.2億元。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

威力彩連30期槓龜，今（12日）頭獎飆到11.2億元。命理師詹惟中以生年尾數分析運勢，本周財運爆棚前3名，是西元生年尾數2、6、9的朋友，他直呼，這些人過往的投資有望獲利，也要把握「出外貴人緣旺盛」，靠破小財來賺大錢。

詹惟中在YouTube頻道「詹惟中 開運好週到」分享6月9日至15日的當週運勢，財運最好的前3名，就是西元生年尾數2、6、9的人，由於本身自己就是財神爺，過往投資都能獲利，像是股票能小賺、買賣也有機會，別錯過本周的賺錢大好機會。

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詹惟中也強調，尾數2、6、9之人可多多善用「兄弟財」，不管是有親血緣、堂表與結拜兄弟姊妹都可以多聯絡，「多跟他拜託、哭窮」，相信能哀兵必勝，那麼財運自可而來。

最後，詹惟中認為，這禮拜尾數2、6、9之人的賺錢策略，也要把握「出外貴人緣旺盛」，嘴巴甜一點、不妨送個小禮物，破小財來賺大錢，因為「請吃飯，小錢不出、大財不入」，這關鍵非常重要。

另外，楊登嵙指出，本期財運最旺的4個生肖分別是鼠、牛、龍及猴，這些生肖的朋友在這次抽獎中更有機會受到財神眷顧。此外，他也透露「財神方」位置，表示購買彩券時可選擇家中正北或東南方向的彩券行，因這些方位的財運較強，較容易誕生頭獎。