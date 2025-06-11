劉品言、連晨翔有「月老神助攻」？　台南祀典武廟方回應了

▲劉品言與連晨翔宣布結婚，女方也親揭懷孕喜訊，網傳背後是有月老助攻才促成這姻緣。（圖／劉品言IG）

圖文／CTWANT

36歲女星劉品言與小她3歲的男星連晨翔宣布結婚，女方也親揭懷孕喜訊，可謂是好事成雙。對此，也有網友找出劉品言多年前來台南市時，與好友去「臺灣祀典武廟」拜月老的經歷，許多人得知這件事後，紛紛直呼「我也是在這裡拜月老！真的很靈驗」、「我拜完不久就跟當時會兇我的男友分手，當時聽說是斬爛桃花很強的月老」。

據《中時新聞網》報導，祀典武廟廟方人員表示，不少信徒為了斬斷爛桃花會參拜廟中供俸的「拐杖月老」達到願望，但也有不少未婚男女主要是想求取正緣，就曾有一名日本籍男子2019年來到廟宇參拜月老後，2020年因事不克前來，而於7個月內寄出19封信件祈求月老幫他牽紅線，讓廟方印象深刻。至於這幾天有無因藝人喜訊，吸引更多人來祀典武廟求取姻緣？廟方人員對此笑說，廟宇香火鼎盛，每天都有很多信徒前來參拜，對此並無特別感覺。

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據了解，劉品言、連晨翔之所以修成正果，傳出背後是有月老牽線、加持，其中女方2022年錄製《花甲少年趣旅行》節目時即到祀典武廟求取姻緣，她當時擲筊詢問自己「3年內能否有好的姻緣出現」，獲得聖筊。此外，台南市政府文化局近幾年常於七夕情人節時推出相關活動，結合多家廟宇發揚月老祭祀文化，從而帶動旅客走訪求取姻緣，甚至還有月老香水、月老口紅等周邊商品。

相關消息曝光後，不少網友表示「我也是在這裡拜月老！真的很靈驗」、「我拜完不久就跟當時會兇我的男友分手，當時聽說是斬爛桃花很強的月老」、「這間武廟的月老爺爺真的很靈驗，不管是讓妳交男友，還是斬桃花都超靈驗」、「我男友就是來這裡拜完之後，隔一段時間就認識我，我們也很快就在一起，我還陪他一起去還願」、「我也是在台南祀典武廟拜月老求姻緣，後來真的遇到我的先生，後來也來還願帶著我的囍餅」。

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