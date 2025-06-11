穆斯林婚宴吃到豬肉！新竹國賓出包害破戒　新人控：喜宴變惡夢

▲新竹國賓大飯店近日捲入一場嚴重的婚宴糾紛。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

一對穆斯林新人5月底在新竹國賓大飯店舉辦婚禮，宴請近百位來自各國的伊斯蘭教親友，卻在宴席中發現飯店提供含豬肉餐點，導致多名穆斯林賓客破戒。新人控訴國賓大飯店嚴重違反合約約定，並未主動致歉或提出實質賠償，直到他們聯繫飯店才得到回覆，但飯店方面態度敷衍、僅提出退還10%服務費。業者對此表示，廚師已於婚宴前提出離職，可能因心態鬆懈導致疏失，並稱該員工已自請離職負責。

新人在網路論壇Dcrad以「新竹國賓婚宴提供豬肉給穆斯林賓客！嚴重違約事件，事後態度敷衍、推卸責任給廚師」為題發文爆料，他們早在婚禮前半年即與新竹國賓大飯店簽訂合約，白紙黑字上標明「餐點無任何肉類，尤其無豬肉及豬肉製品」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙方在宴席籌備期間多次確認菜單內容，並於2024年11月13日敲定所有菜色。新人表示，他們家庭及約半數賓客皆為虔誠穆斯林，因此特別慎重選擇標榜「清真認證」的五星級新竹國賓大飯店作為婚禮場地，希望讓遠道而來的親友安心用餐，感受台灣人的細膩與尊重。

▲▼穆斯林婚宴上豬肉米糕，米糕可以看到豬肉絲。（圖／翻攝自Dcard）

「萬萬沒想到，新竹國賓大飯店一個無可挽回的重大疏失，直接把我的喜宴變成一場惡夢。」新人表示，數名穆斯林賓客婚宴當天在食用餐點「米糕」時發現其中夾帶豬肉，讓場面氣氛一度陷入錯愕。新人及其家屬在得知消息後急忙向親友道歉，並強調當時正值婚禮進行，無法第一時間察覺此事。新人表示，父親為伊斯蘭教協會要職，對方在事件發生當下感到羞愧與無地自容，難以面對守戒數十年的親友。

新人控訴，新竹國賓大飯店事發後並未主動聯繫處理後續事宜，直到新他們主動追問，飯店方面才回應，「該廚師因人生規劃，喜宴前就已提出離職，可能因為是工作最後幾天，態度漫不經心，才出現疏忽。」但飯店方面隔天又發函改口，「該廚師為求負責，已自請離職。」新人對此質疑飯店前後說詞不一、態度推諉，「我想請問，新竹國賓標榜的『清真認證』難道只是虛設的一場表面功夫？」然而，飯店至今僅提出退還10%服務費，無其他賠償或正式道歉。

▲新竹國賓大飯店寄給新人的致歉信。（圖／翻攝自Dcard）

新人表示，雙方家屬除了婚宴當天當眾道歉，他們還需逐一向賓客退還禮金與提供補償金，承擔飯店疏失所帶來的全部後果，「飯店一句『廚師已經離職』就置身事外？」新人強調，他們的訴求並非針對任何個人，而是希望國賓飯店對此次重大違約行為正式道歉，全面退還婚宴費用，並提出清真餐食管理與品質改善方案，以免類似事件再度發生，「我們將同時採取法律途徑，並尋求宗教團體與國際清真認證機構的介入，堅決捍衛我們的信仰尊嚴與消費權益。」

延伸閱讀

▸ 為賺更多錢養老父母！酒店妹北上2年慘遭毒手 悲苦身世曝光

▸ 「情色教主」驚曝很多啦啦隊用身體換資源 老闆互相交流包養名單

▸ 原始連結