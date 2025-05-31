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社會 社會焦點 保障人權

控5青少年B1打球「籃板震撼聲」吵到6樓　情侶求償80萬慘敗

記者黃翊婷／新北報導

男子阿哲（化名）與女友一起居住在某社區大樓6樓，他們不滿5名青少年在地下1樓打籃球發出噪音，造成「精神痛苦」，於是對5名青少年及其父母、社區管委會提告求償80萬元，同時希望廢止籃球場。不過，新北地院法官日前審理之後，認為阿哲與女友的請求均無理由，裁定駁回。

▲▼籃球,籃球場,室內籃球場,打籃球。（圖／CFP）

▲阿哲和女友控訴，5名青少年在社區大樓地下1樓打籃球發出噪音，影響到居住在6樓的他們。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

阿哲和女友在判決書中主張，該社區原本安寧平和，但自2023年5月起新冠疫情解封之後，無論是白天、夜晚或周末假日，屋子都會突然經常性傳來大型球類撞擊牆壁、籃板的震撼聲，經過查看，發現噪音來源是地下1樓的籃球場，他們不滿管委會擅自將防空避難室兼停車場劃設為籃球場，還提供給住戶打籃球並發出噪音，侵害到他們的居住安寧法益，讓他們深感精神痛苦，因而決定對打籃球的5名青少年及其父母、社區管委會提告求償80萬元，同時請求廢止籃球場。

5名青少年則表示，他們都是在規定時間內使用籃球場從事球類運動，過程都有遵守管委會制訂的使用規範，縱使活動會發生聲響，也應該不會達到侵害居住安寧且情節重大的程度，況且阿哲和女友住在6樓，實在難以想像在地下1樓打球的聲音、震動是如何「飛越」上去，影響到2人的居住安寧；此外，阿哲和女友是在何時、何地聽聞拍打籃球的聲響，以及聲響持續時間、發生次數、聲響大小、散播程度等等，也都沒有舉證。

管委會也強調，該樓球場是經過社區區權會決議後設立，並非管委會擅自設置的，現場也只加設籃球框架、鋪設地板，沒有增加任何妨礙防空避難設施使用的物品，應當不算變更社區地下室作為防空避難室的使用目的。

新北地院法官認為，經查，5名青少年確實都是在規定時間內使用籃球場，打球方式也很正常，就算管委會有違反建築法的情況，青少年打籃球的行為也不具不法性；而該籃球場也的確是經由社區區權會決議後設立，是否廢止應由社區區權會決議，管委會沒有廢止籃球場的權限，最終認定阿哲的請求均無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。

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