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人民日報頭版「罕見」刊登任正非專訪　強化重視民企與外資信心

▲▼華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

▲華為集團創辦人任正非。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中共中央機關報最具權威《人民日報》昨10日「罕見」在頭版刊登華為創辦人任正非的專訪，標題《國家越開放，會促使我們更加進步》。過去《人民日報》頭版聚焦國家領導人動向與國家政策議題，極少刊登民營創辦人相關消息。外界分析，該篇報導背後是十分高層領導人授意，主要重申國家的大方向，向外界表明大陸在市場上不會閉關自守，釋出對大陸民營企業的重視，以及給予外資建立信心。

《人民日報》是中共中央委員會的機關報，與《新華社》及《央視》並稱「三大央媒」，也是中華人民共和國第一大報，在大陸境內有廣泛影響力。過去《人民日報》聚焦國家領導人動向、政策其頭版頭條新聞，就是國家關注議題十分重要風向標。

然而，《人民日報》昨10日頭版「罕見」刊登華為創辦人任正非的專訪，並且放在十分顯著位置。此前《人民日報》頭版人物專訪，幾乎從未給予任何民企創辦人高規格待遇，有意想與外界釋出某些訊號。

該報刊登時間，正是中美倫敦談判之際，對照任正非專訪內容，談及許多對中美競爭看法，內容涉及外部封鎖、晶片技術、基礎研究、人工智能、開放戰略等多個話題。《路透社》、《彭博社》等西方媒體也關注任正非這篇專訪，聚焦放在中美競爭以及正在進行的中美經貿磋商的背景下。

比如，談及外界稱中國做晶片的公司很多，許多都做得不錯，華為是其中一家。任正非則說，「美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。要努力做才能達到他們的評價。我們單晶片還是落后美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單芯片，在結果上也能達到實用狀況。」

在談到面對外部封鎖打壓時，任正非表示「不去想困難，幹就完了，一步一步往前走」，並且呼籲全社會支持那些「幾十年、上百年才能看得見貢獻」的理論科學研究，對理論科學家保持戰略耐心。

談到人工智能，任正非說，「也許是人類社會最后一次技術革命，當然可能還有能源的核聚變。人工智能發展要經歷數十年、數百年。不要擔心，中國也有很多優勢。」

▲▼ 《人民日報》頭版罕見刊登任正非專訪 。（圖／翻攝 人民日報）

▲ 《人民日報》頭版罕見刊登任正非專訪 。（圖／翻攝 人民日報）

官媒《環球時報》今11日刊登社論特地解釋，「國家越開放，會促使我們更加進步。」意指在當前的環境下，華為所代表的民營企業發展壯大，離不開中國龐大完備的產業體系、基礎設施、人才供給和制度保障的托舉，也離不開國家市場化、法治化、國際化的營商環境建設。

該報導特地提及，7年間，中央兩次召開民營企業座談會，《中華人民共和國民營經濟促進法》5月正式施行，創下了很多個「第一次」，以及「兩個毫不動搖」寫入法律，並且在黨的文件裡反覆強調，就是給民營企業和企業家長期的制度信心。

《星島日報》昨報導分析，任正非個性低調內斂，曾經主動放棄「改革開放40周年100名傑出人物」榮譽，如果不是有很高級別的領導人「給任務」，應該不會輕易受訪。

該報導也指出，中共有人想「借任正非的嘴來傳遞信號，正是中央高層的意圖」。尤其標題「國家越開放，會促使我們更加進步」，重申國家的大方向，向外界表明中國不會閉關自守。通過任正非說的「幹就完了」、 「重視基礎理論研究」、 「晶片卡不住」等話，來鼓勵和引導社會。

該報導指出，這篇專訪不止是為了展示對民營企業的重視，更是借用這位民族企業家的觀點，搭建起「信心、定力、方向」的國家敘事。

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