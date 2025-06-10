任正非：華為單晶片落後美國一代　成績被誇大了

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為創辦人任正非近日接受中共黨媒《人民日報》專訪時坦言，美國誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害，「我們單晶片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單晶片，在結果上也能達到實用狀況。」

任正非日前在深圳華為總部受訪，對於目前遭遇的主要困難，他表示，中國在中低端晶片上是可以有機會的，中國數十、上百家晶片公司都很努力，特別是化合物半導體機會更大。

任正非說，矽基晶片，他們用數學補物理、非摩爾補摩爾，利用集群計算的原理，可以達到滿足現在的需求，「軟體是卡不住脖子的，那是數學的圖形符號、代碼，一些尖端的算子、算法壘起來的，沒有阻攔索。困難在我們的教育培養、人才梯隊的建設。中國將來會有數百、數千種操作系統，支持中國工業、農業、醫療等的進步。」

對於昇騰晶片被美國警告使用風險，任正非指出，中國做晶片的公司很多，許多都做得不錯，華為是其中一家，「美國是誇大了華為的成績，華為還沒有這麼厲害。要努力做才能達到他們的評價。」

任正非還說，「我們單晶片還是落後美國一代，我們用數學補物理、非摩爾補摩爾，用群計算補單晶片，在結果上也能達到實用狀況。」

雖然在外連連碰壁，但華為在國內一直受到力挺，任正非坦言，「說我們好，我們壓力也很大。罵我們一點，我們會更清醒一點。我們做的是商品，人們使用就會有批評，這是正常的。我們允許人家罵。只要講真話，即使是批評，我們也支持。讚聲與罵聲，都不要在意，而要在乎自己能不能做好。把自己做好，就沒有問題。」

任正非強調，說他們好的還是太多了，大家更多要去理解搞理論研究的人，那些人曲高和寡，老百姓不瞭解，而且要幾十年、上百年才看得見貢獻，「無端指責他們，是不利於國家長遠發展的。我們要理解支持搞理論工作的。我們要理解他們的胸懷，他們偉大的默默無聞，才是我們國家的希望。不要捧一個壓一個，搞理論研究的是國家未來的希望。」

最後，任正非強調，國家越來越開放，開放會促使更加進步，「國家在黨的領導下，行政上是統一的，政令是通達的，逐步形成統一的大市場是可能的，一定會突破所有的封鎖，實現偉大的復興。」