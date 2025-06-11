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花蓮DMAT東京爭光！海報展示奪下全台唯一國際榮譽獎

▲▼DMAT執行副組長熊雲（左二）怡護理長與李懿慈（左三）DMAT後勤組長護理師，獲頒頒發國際會議「榮譽獎」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼DMAT執行副組長熊雲（左二）怡護理長與李懿慈（左三）DMAT後勤組長護理師，獲頒頒發國際會議「榮譽獎」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局朱家祥局長10日與部立花蓮醫院林彥雄院長、花蓮DMAT顧問賴佩芳醫師，共同頒發國際會議「榮譽獎」予熊雲怡護理長與李懿慈護理師，表揚兩人於2025年5月代表花蓮DMAT參加在東京舉辦的「2025 WADEM世界災難與緊急醫療年會」，以急救科技與精實管理為題發表論文海報，勇奪全台唯一榮譽獎，為花蓮與台灣爭光。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長於頒獎時致詞表示：「花蓮DMAT團隊此次在世界災難醫學年會嶄露頭角，不僅代表台灣，更展現花蓮在災難醫療領域的實力與創新。我們不只是擁有豐富的實戰經驗，更有能力將這些成果轉化為國際語言，於全球舞台分享與交流，這是花蓮引以為傲的光榮時刻。」
 
獲獎海報《運用精實管理提升災難醫療隊取得醫材時間之效益－以花蓮縣災難醫療隊為例》，以實證方式分析災難現場後勤補給效率，實際應用於花蓮DMAT的運作流程中，由部立花蓮醫院熊雲怡護理長、李懿慈護理師、潘坤証護理師，花蓮慈濟醫院賴佩芳醫師、徐子恒醫師，衛生福利部東區緊急醫療應變中心黃詠評研究助理共同撰寫。

這項發表能夠深獲各國青睞，更仰賴熊雲怡（DMAT執行副組長）與李懿慈（DMAT後勤組長）護理主力雙將，於東京會場展示時，靈活運用花蓮DMAT自行設計研發的「急救腰包」，一人配掛展示醫材取用過程，一人在旁清楚解說發表重點，並邀請各國與會人士試用，動態展示不僅吸引大量與會者駐足詢問，更獲得多國醫院專家高度肯定，最終榮獲大會頒發的榮譽獎。

▲▼DMAT執行副組長熊雲（左二）怡護理長與李懿慈（左三）DMAT後勤組長護理師，獲頒頒發國際會議「榮譽獎」。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
朱家祥特別感謝衛生福利部花蓮醫院林彥雄院長長期支持災難醫療工作，並肯定院內多位護理師積極參與災難演訓與應變任務，扮演花蓮DMAT中堅力量。林彥雄院長指出：公立醫院在災難發生時肩負關鍵角色，而衛生福利部花蓮醫院護理師擔任核心成員，熊護理長與李護理師不僅臨床專業傑出，更能將災難應變經驗轉化為具系統性、可操作的模組，值得全體醫護同仁效法與學習，更是衛生福利部花蓮醫院之光。
 
2025年WADEM（World Association for Disaster and Emergency Medicine）年會是全球災難與緊急醫療領域最具權威的學術盛會之一，今年共匯聚來自50多國的專家學者，共同探討災難應變策略、緊急醫療模式及科技應用。在這場國際級學術盛會中，花蓮縣災難醫療隊由衛生局統籌整合，聯合衛生福利部花蓮醫院、花蓮慈濟醫院及東區緊急醫療應變中心，共組13人代表團，發表7篇海報論文、2篇口頭報告及2項災難教育桌遊展示，全面展現花蓮在實務與創新兼備的災難醫療體系。
   
花蓮縣衛生局強調，未來將持續投入資源於災難醫療與公共衛生韌性建構，並透過國內外交流，促進災難應變專業之傳承與創新。期盼在公私協力與跨院整合下，打造更具行動力與智慧化的花蓮災難應變體系，守護民眾健康安全。
 

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